Sénégal: Le Jaba, une plateforme pour rendre beaucoup plus compétitif le 'Made in Sénégal' (Promoteur)

Dakar — Le marché des industries culturelles et créatives (ICC) appelé "Jaba" en wolof qui s'ouvre, ce vendredi, au musée Théodore Monod d'art africain de l'Ifan (Institution fondamental d'art africain) se veut une plateforme pour promouvoir et rendre beaucoup plus compétitif le "Made in Sénégal", a déclaré son promoteur Khalil Cissé, fashion curator.

"Le Jaba, au-delà de favoriser les synergies entre professionnels et le grand public, soutient l'entrepreneuriat local en réunissant les talents de la mode, de l'artisanat, des arts vivants, visuels et culinaires", a-t-il dit lors d'un entretien avec l'APS.

Selon lui, il s'agit d'accompagner les acteurs des industries culturelles et créatives pour valoriser et promouvoir le "Made in Sénégal".

"C'est cela notre crédo, pouvoir mettre le +Made in Sénégal+ sur un autre niveau beaucoup plus compétitif et de répondre à une nécessité : celle de structurer, rendre visible et valoriser la production locale estampillée +Made in Sénégal+ et d'élever le niveau des savoirs-faire locaux et les identités culturelles", a-t-il souligné.

Au-delà de l'activité économique, le "Jaba", dont l'objectif est "d'intéresser les Sénégalais au +Made in Sénégal+ de qualité", développe aussi une activité intellectuelle et festive, selon son initiateur.

En effet, signale-t-il, à côté d'une expo-vente pour tout ce qui est artisanat, mode, il y a également des concerts.

"C'est à partir de la mode, par exemple, qu'on met les ponts entre les disciplines, comme la musique. C'est pourquoi, on a toujours eu des concerts", fait savoir le fashion curator.

Pour cette neuvième édition du "Jaba" prévu, vendredi, samedi et dimanche, Khalil Cissé annonce la mise en place dans les jardins du musée de l'Ifan d"'une musique factory", un studio de création musicale avec des beatmakers dont le rôle sera d'apprendre aux visiteurs et néophytes le processus de création d'une production musicale.

L'idée est de faire comprendre à la population, le travail artistique afin de les amener à mieux le respecter, selon Cissé.

Eduquer à la compréhension du travail artistique

"Culturellement, si ce n'est pas des gens du secteur, généralement, ils ne comprennent pas le travail artistique. Comment on le fait ? Et tant qu'on ne connaît pas, on ne respectera pas en réalité. (...) Et ne pas respecter ce travail artistique, c'est ce qui amène la copie", explique-t-il.

L'objectif, selon lui, c'est "d'éduquer à la compréhension et au respect de l'oeuvre artistique".

"On l'a vu lors du Dak'art, des gens sont venus prendre des photos, des selfies, et même marcher sur des oeuvres. C'est parce qu'ils ne comprennent pas en réalité, c'est quoi la valeur de l'oeuvre artistique. Mais, il faut qu'on les éduque. Tout simplement, il faut qu'on leur donne la matière", dit-il.

Quelque 43 exposants dans divers domaines du textile, design mode, maison, vêtement, maroquinerie, bijouterie, marque de senteurs sont attendus durant les trois jours.

Il y aura aussi cinq exposants au coin cuisine en plus de la musique factory.

Un masterclass sur le thème "Mode et IA" animé par Hussein Chalayan, un styliste turc installé en Grande Bretagne, est au programme, vendredi.

Le but recherché, dit Khalil Cissé, est de permettre aux acteurs de comprendre l'utilité de l'IA et la rapidité qu'elle peut permettre d'avoir.

"Surtout dans un monde qui est hyper connecté et très rapide, dans une industrialisation auquel le gouvernement appelle les Sénégalais, (...), je pense qu'il faut quand même être à jour sur les outils qui permettraient de faire ce passage industriel", fait valoir le commissaire de mode.

Selon lui, il faut que les gens intègrent l'IA et l'utilisent aussi à bon escient. Et l'objectif de ce masterclass est de donner assez d'outils aux apprenants ou au public qui vient suivre, de leur faire comprendre cet outil.

Le "Jaba", une plateforme culturelle itinérante trimestrielle initiée depuis 2020 avant la pandémie de Covid-19, a déjà été organisé en Côte d'Ivoire en 2023 et aux Etats-Unis à Santa Fe dans le nouveau Mexique.