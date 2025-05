Sénégal: L'importance de l'approche 'Une seule santé' mise en exergue par une spécialiste

Dr Chineye Emelife, spécialiste de "One Health" à Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, a souligné, jeudi, l'importance de l'approche "une seule santé", rappelant que prés de 75 % des maladies infectieuses émergentes chez l'homme provenaient des animaux.

"75 % des maladies infectieuses émergentes chez l'homme proviennent des animaux. Une seule santé est une approche rentable qui peut et doit être réalisée pour atteindre une santé optimale pour les humains, les animaux et leur environnement commun", a dit Dr Chineye Emelife.

Elle présentait un exposé sur le thème "L'approche One Health (une seule santé)" à l'atelier continental pour les journalistes en santé et sciences, organisé du du 06 au 08 mai, à Addis Abeba, en Ethiopie, par Africa CDC. Les participants viennent de 28 pays africains.

Aussi, a-t-elle poursuivi, "60 % des maladies infectieuses existantes et 75 % des nouvelles maladies infectieuses déclarées dans le monde sont des zoonoses (maladies transmises par les animaux aux hommes)".

Revenant sur le concept "One health", elle a indiqué que "c'est une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire utilisée pour atteindre des résultats optimaux en matière de santé pour les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement".

Il s'agit, selon elle, "d'avoir une vision intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes".

Selon Dr Emelife, l'approche "Une seule santé" est aussi étroitement liée au changement climatique, à la résistance aux antimicrobiens et à la sécurité alimentaire.

Ainsi, a-t-elle noté, "quelque 1,27 % de décès en 2019 ont été causés par la Résistance aux antimicrobiens (RAM) et en 2023, environ 282 millions de personnes ont connu une insécurité alimentaire aigue de haut niveau".

Pour la spécialiste du concept "One Health", il faudrait définitivement avoir à l'esprit, que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large, est étroitement liée".

Elle estime que le concept "One Health" doit mobiliser de multiples secteurs et communautés à différents niveaux de la société, pour travailler ensemble afin de favoriser le bien être et lutter contre les menaces qui pèsent sur la santé des humains et les écosystèmes.