Sénégal: Promotion de la lecture - L'UAM lance le Prix littéraire 'Ecrire pour transmettre'

Dakar — L'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) a lancé la première édition du Prix littéraire "Ecrire pour transmettre" dans "une dynamique forte" de promotion de la lecture, du livre et de la créativité littéraire dans l'enseignement supérieur.

Cette distinction vise à révéler et accompagner les talents littéraires parmi les étudiants de l'UAM, en leur offrant une plateforme pour "exprimer, valoriser et publier leurs oeuvres", selon une note d'informations transmise à l'APS.

Ainsi, l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), à travers sa Bibliothèque Universitaire, a initié ce prix en partenariat avec la Direction du Livre et de la Promotion de la Lecture (DLPL) et sous le parrainage de l'UFR Technologies de la Communication Numérique et de l'Audiovisuel (TECNA).

Ce Prix s'inscrit dans une dynamique forte de promotion de la lecture, du livre et de la créativité littéraire dans l'enseignement supérieur, relève le texte.

A travers cette initiative, l'UAM répond aux nombreuses aspirations exprimées par ses étudiants, tout en contribuant activement à l'animation intellectuelle et culturelle de la vie universitaire.

Le Prix entend ainsi renforcer la place du livre et de la lecture dans les parcours académiques, conformément aux orientations nationales, tout en faisant écho à l'appel lancé par le chef de l'Etat, protecteur des Arts et des Lettres, lors du Conseil des ministres du 5 février 2025, souligne t-on.

En effet, le chef de l'Etat a rappelé lors de cette réunion l'impératif de "promouvoir le livre et la lecture dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur [...] et de développer une politique innovante de modernisation des bibliothèques".

Le Prix littéraire de l'UAM veut ainsi "stimuler l'écriture créative et la production littéraire chez les étudiants", tout en offrant aux jeunes auteurs des opportunités de publication, mentorat et formation.

Il s'agit pour l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio de "promouvoir la culture du livre comme levier d'épanouissement personnel et de réussite académique et d'encourager les échanges entre étudiants, écrivains, enseignants et professionnels du livre". Le but est également "d'instituer un rendez-vous annuel majeur autour de la littérature sur le campus".

Avec ce prix, l'UAM affirme sa "volonté de faire de la création littéraire un pilier de la formation universitaire, en synergie avec ses partenaires institutionnels".

L'université entend ainsi contribuer à "l'émergence d'une génération d'auteurs engagés, capables d'écrire pour transmettre", selon la note d'information.