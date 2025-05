Soudan: Al-Eaysir - Le Soudan est un pays fort avec son peuple et ses forces armées, et ceux qui pensent autrement devraient revoir les livres d'histoire

Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré que le Soudan est un pays fort avec son peuple, ses forces armées, ses forces de soutien, ses fils mobilisés et ses femmes fières.

Ceux qui démoralisent devraient consulter les livres d'histoire, anciens et modernes, et ils ne trouveront dans leurs pages que bravoure, courage et ténacité, incarnés par les pyramides de Méroé, les épées et les boucliers dans les musées, et toutes les autres reliques qui ont documenté cette histoire glorieuse et montré comment nos ancêtres ont affronté les guerres coloniales les plus féroces du continent africain.

« Si les traîtres, les ennemis de la patrie et les agents pensent que l'État soudanais pourrait s'effondrer à cause de drones ici ou là ou en répandant des mensonges, nous leur disons : cet État n'aurait pas survécu une seule heure après le matin du 15 avril 2023, lorsque les forces d'agents et de mercenaires, ainsi que les serviteurs des agendas, étaient à l'intérieur du Palais républicain et siégeaient au sommet de l'autorité dirigeante à l'époque », a-t-il déclaré dans un message sur sa page Facebook. « Et le peuple soudanais d'aujourd'hui n'aurait pas été aussi uni et historiquement aligné derrière ses forces armées et le gouvernement constitutionnel existant, qui bénéficie d'un soutien populaire sans précédent. »