Soudan: Le pays participe aux travaux du Conseil de la Ligue des États arabes

Le Soudan participera avec une délégation de haut niveau à la 34e session du Conseil de la Ligue Arabe au niveau du sommet et à la 5e session du Sommet sur le développement économique, qui se tiendront à Bagdad la semaine prochaine.

L'ambassadeur de la République du Soudan en République arabe d'Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes Imaduddine Adawi a déclaré dans un communiqué de presse que le Soudan participera efficacement à toutes les réunions préparatoires représentées par le Conseil Economique et Social et le Conseil de la Ligue au niveau des représentants permanents et au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères.

L'ambassadeur Adawi a expliqué que la tenue des deux sommets représente une opportunité de présenter des initiatives qui améliorent la performance des économies arabes et leur capacité à résoudre les problèmes sociaux, et de soutenir la mise en place d'un cadre de développement arabe qui favorise l'intégration arabe souhaitée dans divers domaines.

Il a souligné la vision du Soudan selon laquelle les efforts arabes devraient être fondés sur le renforcement des principes arabes liés à la solidarité, au respect de la souveraineté et de la vie privée des États et à la non-ingérence dans leurs affaires.

L'ambassadeur Adawi a expliqué que la présentation du Soudan au Sommet économique et de développement se concentrera sur le renforcement de l'approche intégrée pour soutenir le développement global dans la région arabe. Il a souligné que le Soudan présentera sa vision pour la phase de reconstruction et les moyens de renforcer la coopération avec les pays arabes et diverses institutions financières arabes à travers un ensemble de projets de développement qui visent à renforcer la capacité collective à faire face aux crises alimentaires, énergétiques et de la chaîne d'approvisionnement.