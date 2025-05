Afrique: L'ONU et l'UA ont exhorté les parties belligérantes au Soudan du Sud à cesser les hostilités

L'Union africaine (UA), les Nations Unies (ONU) et les observateurs de la paix au Soudan du Sud ont appelé jeudi les dirigeants du pays à cesser les hostilités et à reprendre d'urgence le dialogue afin de faire progresser la mise en oeuvre de l'accord de paix revitalisé.

La Mission de l'UA au Soudan du Sud, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), un bloc d'Afrique de l'Est, et la Commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée, qui surveille la mise en oeuvre de la paix, ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration rapide de la situation politique et sécuritaire au Soudan du Sud.

Les organisations ont noté que cette escalade érode rapidement la confiance des communautés et des partenaires de paix dans la sincérité de la promesse faite par les parties de ne pas replonger le pays dans la guerre. Elles ont exhorté les dirigeants à s'engager à nouveau en faveur d'une approche transparente, consensuelle et collaborative pour une paix durable.

« Ils doivent relancer la mise en oeuvre de la paix, visiblement au point mort, en répondant à toutes les revendications par le biais d'un dialogue politique inclusif », ont-elles déclaré.

Les missions ont indiqué qu'un dialogue politique inclusif peut être instauré par la libération du premier vice-président Riek Machar et d'autres responsables et membres de l'opposition actuellement en détention, ainsi que par la création d'un environnement propice à la reprise des travaux et au financement des institutions et mécanismes inclusifs prévus par l'accord de paix.