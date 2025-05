Ethiopie: Les organisations de la société civile sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la conquête de la souveraineté économique du pays

Addis-Abeba — Les organisations de la société civile doivent jouer un rôle moteur dans la quête de souveraineté économique de l'Éthiopie, a déclaré Adem Farah, directeur du Centre de coordination pour la construction du système démocratique, vice-Premier ministre et vice-président du Parti de la prospérité (PP).

S'exprimant lors d'un forum multipartite réunissant des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile et des délégués d'agences fédérales, Adem a souligné la nécessité d'une coordination renforcée entre les OSC et les institutions fédérales.

L'événement était axé sur l'élaboration de stratégies collaboratives pour répondre aux priorités nationales.

Dans son discours d'ouverture, Adem a souligné les contributions cruciales des OSC dans des domaines tels que la protection des droits humains, la consolidation de la paix, la résolution des conflits, la gouvernance démocratique, la protection de l'environnement et l'engagement civique.

Il a également souligné que les récentes réformes juridiques ont considérablement amélioré l'environnement opérationnel des OSC.

Adem a également salué leur contribution en temps de crise et a appelé à un engagement plus profond dans les efforts de reconstruction nationale.

L'engagement du gouvernement à renforcer les capacités de la société civile grâce à une collaboration renforcée et à un cadre juridique et institutionnel plus favorable, afin de permettre aux OSC de contribuer efficacement au développement économique et social de l'Éthiopie, a fait écho à ce sentiment.

Samson Birattu, directeur général de l'Autorité des organisations de la société civile, a partagé ce sentiment. Il a déclaré que les récentes réformes avaient renforcé la capacité des OSC à contribuer de manière constructive et a souligné la nécessité d'un cadre de coopération solide entre le gouvernement et les OSC pour garantir de meilleurs résultats.

Ahmed Hussein, président du Conseil des organisations de la société civile éthiopiennes, a pour sa part fourni des détails sur une nouvelle plateforme de coordination couvrant les niveaux fédéral, régional et local.

Gérée par un comité central et plusieurs sous-comités, cette plateforme permet aux OSC de faire part de leurs préoccupations et d'élaborer des solutions collaboratives.

Selon le président, l'unité nationale et la paix intérieure sont essentielles pour résister aux pressions extérieures, et une société civile forte est essentielle au développement et à la paix durables.

Les participants au forum ont partagé leurs points de vue, soulignant l'importance d'une coopération multipartite.

Le forum s'est conclu par un consensus sur l'importance d'approfondir les partenariats entre la société civile et le gouvernement afin de relever les défis les plus urgents de l'Éthiopie et de faire progresser le pays vers un développement inclusif et souverain.