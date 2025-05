Addis-Abeba — La Russie a commémoré aujourd'hui le solennel 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique par un grand défilé militaire sur l'emblématique Place Rouge de Moscou.

En présence du président Vladimir Poutine et d'autres dirigeants mondiaux, dont le président éthiopien Taye Atske Selassie, l'événement a souligné l'importance que l'État accorde à la puissance militaire, à la mémoire historique et à l'unité nationale, reliant les sacrifices du passé aux défis et priorités d'aujourd'hui.

La Journée de la Victoire, célébré le 9 mai, commémore la capitulation des nazis face à l'Union soviétique en 1945, mettant fin au conflit dévastateur sur le front de l'Est. Pour les Russes, il reste la fête laïque la plus sacrée, rendant hommage aux millions de personnes qui ont péri et célébrant la résilience qui a mené à la victoire.

Ce 80e anniversaire revêtait une signification particulière, soulignant l'héritage durable de la guerre pour la Russie contemporaine.

Cette année, la Russie a commémoré le 80e anniversaire du Jour de la Victoire par un grand défilé militaire sur la Place Rouge, à Moscou, réunissant plus de 11 500 militaires, dont plus de 1 500 ont participé à l'opération militaire spéciale.

Cette année, la colonne de marche comprend 55 unités de parade.

La colonne mécanisée comprenait 183 exemplaires de matériel militaire moderne, ainsi que du matériel historique représenté par les légendaires chars T-34-85 de la Victoire et les systèmes d'artillerie automoteurs SU-100, qui menaient la colonne mécanisée.

Étaient également présents les véhicules de mobilité d'infanterie tout-terrain polyvalents Tigr-M VPK Ural, équipés de divers modules de combat, ainsi que les véhicules blindés et médicaux Linza 4x4. Viennent ensuite les véhicules de combat d'infanterie, les chars T-72B3M, T-80BVM et T-90 Proryv.

Les troupes de missiles et d'artillerie mettront en scène le système de missiles tactiques Iskander-M et les systèmes d'artillerie automoteurs Msta-S.

Représentant les capacités de défense aérienne des forces aérospatiales, les missiles sol-air S-400 représenteront les systèmes antiaériens des forces aérospatiales. Les troupes aéroportées présenteront le véhicule d'assaut aéroporté BMD-4M et le véhicule de transport de troupes BTR-MDM Rakushka.

Par ailleurs, les lanceurs de missiles Yars et les véhicules blindés de transport de troupes BTR-82A, dont le véhicule blindé de transport de troupes à roues de pointe sur châssis Boomerang, seront présents.

Pour la première fois, la Place Rouge a vu défiler le véhicule blindé de reconnaissance BRM-1K, les systèmes d'artillerie Giatsint-K de 152 mm et les systèmes d'artillerie à roues Malva.

L'Orlan 10, l'Orlan 30, le ZALA, le Lancet 51, le Lancet 52, le GARPIYA et les drones GERAN.

Lors de la partie aérienne du défilé, l'équipe de voltige « Chevaliers et Swifts russes » a effectué un numéro avec neuf avions Su-30 et Mig-29.

Six avions Su-25 ont peint le ciel de Moscou aux couleurs du drapeau russe.