Algérie: Sonatrach - Le pétrolier 'In Ecker' effectue une opération de sauvetage au large des côtes italiennes

Alger — Le pétrolier "In Ecker", relevant du groupe Sonatrach, a effectué, avec succès et grande efficacité, une opération de sauvetage d'un bateau en détresse au large des frontières maritimes italiennes, indique, vendredi, un communiqué du Groupe.

Cette opération, qui s'est déroulée mardi dernier aux environs de 14h10 (heure locale), fait suite à la réception par la compagnie "Hyproc Shipping", filiale de Sonatrach, d'un signal de détresse émis au Centre international de coordination des opérations de sauvetage maritime de Rome, par un bateau en difficulté au large des frontières maritimes italiennes, précise la même source.

Le pétrolier In Ecker, relevant de la flotte d'Hyproc, qui se trouvait à environ 18 milles nautiques du lieu du signal de détresse, et conformément aux protocoles internationaux relatifs aux opérations de recherche et de sauvetage, a immédiatement changé de cap en se dirigeant vers la zone de recherche, en coordination directe avec le Centre international de coordination des opérations de sauvetage maritime.

Cette opération, menée en collaboration avec deux navires et deux aéronefs relevant des forces aériennes et navales italiennes, a permis au pétrolier "In Ecker" de localiser le bateau après avoir suivi le signal de détresse, ajoute la même source.

"En raison de sa proximité du site et de ses capacités de coordination, le pétrolier In Ecker a été désigné coordinateur principal de l'opération", indique le communiqué soulignant que l'équipage du navire a mené l'opération de secours et de sauvetage avec efficacité et professionnalisme, en étroite collaboration avec les autres unités participantes, ce qui a permis de sauver les vies en danger aux environs de 21h00. L'opération s'est conclue avec succès", ajoute la même source.