Sénégal: Dix sites inaugurés pour faciliter la connectivité dans des villages isolés de Tambacounda, Kolda et Kédougou

Gourel Diatta (Goudiry) — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a inauguré, jeudi, dix "sites de connectivité" devant permettre à des villages isolés des régions de Kolda, Kédougou et Tambacounda d'accéder aux services de télécommunication.

Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Gourel Diatta, un village du département de Goudiry dépendant de la commune de Sinthiou Bocar Aly, dans la région de Tambacounda.

La mise en service de ces "sites de connectivité" s'inscrit dans le cadre du Projet d'accès universel (PAU) aux services des télécommunications, financé à hauteur 62 milliards de francs CFA et qui vise à connecter 1.550 localités dites "blanches" ou mal couvertes.

Ce projet d'accès universel découle d'un partenariat entre le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) et la Sonatel, à travers une convention portant mise en service des dix nouveaux sites.

Ces sites numériques seront implantés à Lékendiang (Kolda), Dialakotoba (Kédougou) et dans plusieurs localités de Tambacounda, à Bouyague, Boumboum Cebbés, Gourel Diatta, Moroye, Gourel Kea, Sinthiou Badaria, Kayan et Ouro Seano.

"Ces installations ne sont pas de simples antennes. Elles sont les premières pierres d'un changement de paradigme, celui d'un Sénégal qui refuse de laisser des pans entiers de son territoire dans l'ombre numérique", a déclaré le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

"Des milliers de nos concitoyens, dans les zones les plus reculées, vivent encore sans accès stable à Internet. Cela limite leur accès aux services essentiels, freine leur insertion dans l'économie et creuse des inégalités que nous ne pouvons plus tolérer", a dit Aliou Sall.

Il intervenait lors d'une cérémonie organisée à Gourel Diatta, un des villages bénéficiaires, situé à environ 70 kilomètres de la commune de Tambacounda, en présence des autorités administratives et locales du département de Goudiry.

"Ce projet prend tout son sens dans cette réalité. Il incarne la volonté claire de l'État [...] de faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère, où le progrès ne s'arrête pas aux frontières des grandes villes", a ajouté M. Sall.

Selon la coordinatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), Ndèye Fatou Blondin Diop, la mise en service officielle de ces dix sites permettra d'assurer une couverture mobile en 4G (Voix, Data et SMS) des localités bénéficiaires.

Il s'agit précisément de huit sites de la région de Tambacounda, un site de la région de Kédougou et un autre de la région de Kolda.

"Notre pays s'est doté d'une feuille de route et cet événement s'inscrit dans ce plan. Les jalons sont le court terme (2029), le moyen (à travers le master plan 2034) et le long avec la vision Sénégal 2050", a-t-elle indiqué.

"Cette transformation structurelle de la nation touchera tous les secteurs socio-économiques, administratifs, territoriaux, institutionnels. Et l'accès au service universel des télécommunications, au même titre que celui à l'eau et à l'électricité seront les dorsales de cette mutation", a-t-elle ajouté.

Selon le représentant du maire de Sinthiou Bocar Aly, Cheick Oumar Ba, l'antenne implantée à Gourel Diatta est "plus qu'une simple structure métallique ou esthétique".

Elle représente, dit-il, "un pont vers le reste du pays et le monde, et est synonyme d'opportunités économiques pour les commerçants, d'accès à l'information pour les élèves, de sécurité accrue pour tous les habitants, et de reconnexion avec les membres de leur communauté vivant à travers le monde".

Le représentant du maire a toutefois signalé au ministre que plusieurs villages de la commune de Sinthiou Bocar Aly, dans l'arrondissement de Koulor, "demeurent toujours isolés, enclavés, sans accès aux services des télécommunications".