Sénégal: Hajj 2025 - Sonatel renouvelle son engagement aux côtés de la Délégation générale aux lieux saints de l'Islam

Dans le cadre des préparatifs du Hajj 2025, Mme Aminata Ndiaye, Directrice générale adjointe de Sonatel a reçu le 9 mai 2025, Mouhamadou Mansour Ndiaye, adjoint du Délégué général aux lieux saints de l'Islam. Selon un communiqué de presse, cette rencontre revêt une importance particulière, la Délégation générale étant un partenaire de longue date (2008).

Cette année encore, renseigne la même source, Sonatel a remis à la Délégation générale aux lieux saints de l'Islam une subvention de 10 000 000 F ; des téléphones haut de gamme ; des recharges d'un montant de 1 000 000 F ; 2000 sacs ; 2000 gourdes ; 15 drapeaux ; 100 gilets ; 2500 guides santé conçut par les médecins du Hajj et produit par Sonatel ; Etc...

Pour l'édition 2025, rappelle le document, ce sont 12860 pèlerins qui effectueront le voyage vers les lieux saints de l'Islam. «Afin de leur permettre de vivre le Hajj en toute sérénité, Sonatel a revu ses tarifs de communication à la baisse. Une baisse significative des tarifs : jusqu'à -60 % sur les appels (passant de 500 F à 150 F la minute) et -75 % sur l'internet. Des Pass Voyage Makkah à partir de 2 500 F pour les appels et Sms, et 5 000 F pour l'internet. Tous les pèlerins peuvent conserver leur carte Sim Orange et profiter des tarifs préférentiels de Sonatel jusqu'au 15 juillet », informe Sonatel.

Il précise qu'il y aura un accompagnant Sonatel sur place pour apporter tout le support nécessaire aux pèlerins en cas de problème avec leurs téléphones. Cette année, Orange Money est partenaire avec la Banque islamique du Sénégal, ce qui permettra aux pèlerins d'effectuer des opérations cash In et Out en toute simplicité.

Les équipes de Sonatel seront également présentes à l'aéroport tout au long de la période des départs. Elles pourront assister techniquement les pèlerins et leur aider à souscrire aux Pass voyage Makkah.