Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 93,72 milliards de FCFA de la capitalisation boursière du marché des obligations en fin de semaine.

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 93,72 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 9 mai 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 503,345 milliards de FCFA la veille à 10 597,065 milliards FCFA ce 9 mai 2025. Cette augmentation fait suite à la première cotation des emprunts obligataires Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et Etat du Mali 6,35% 2025-2030 admis au compartiment des obligations de la BRVM.

Dans le but de mobiliser des ressources en vue d'assurer le financement de certains investissements prévus au budget de l'année 2025, l'Etat du Mali, à travers son Trésor Public avait émis ces deux emprunts obligataires sur le marché financer régional. La diffusion de ces titres dans le public a eu lieu du 10 au 21 mars 2025 au prix de 10 000 FCFA par obligation.

A l'issue de l'opération, 6 890 000 obligations Etat du Mali 6,55% 2025-2032 et 3 210 000 obligations Etat du Mali 6,35% 2025-2030 avaient été souscrites sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 101 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 95,499 milliards FCFA, s'établissant à 11 376,507 milliards FCFA contre 11 281,008 milliards FCFA le jeudi 8 mai 2025.

La valeur totale de ces transactions s'est rabaissée à 1,584 milliard de FCFA contre 3,399 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares du marché sont tous en vert. La plus forte hausse est celle de l'indice BRVM Composite avec 0,85% à 295,02 points contre 292,54 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,75% à 148,13 points contre 147,02 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,65% à 121,41 points contre 120,63 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 10 980 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 720 FCFA), Banque International pour l'industrie et le commerce du Bénin (plus 7,18% à 5 595 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 615 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,21% à 9 900 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 10 175 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,41% à 525 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 540 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 2 245 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 1,56% à 630 FCFA).