Congo-Kinshasa: Le Gouvernement réaffirme son engagement à collaborer avec les agences onusiennes malgré les défis

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a exprimé, jeudi 8 mai, la volonté du Gouvernement congolais de voir les agences du système des Nations unies poursuivre leurs activités en République démocratique du Congo, malgré les défis sécuritaires dans l'Est du pays et la baisse des financements des agences onusiennes.

Cette déclaration a été faite lors d'une session de travail organisée dans les installations de la MONUSCO à Kinshasa. La réunion a rassemblé les chefs d'agences et les équipes provinciales des Nations unies, avec pour objectif d'évaluer les réalisations de l'année écoulée et de planifier les activités futures.

La cheffe du Gouvernement a reconnu les difficultés financières rencontrées par plusieurs agences onusiennes à la suite de la réduction des contributions de certains bailleurs de fonds. « Dans ce contexte de réduction des ressources, on va voir comment on peut faire mieux et de manière efficace », a-t-elle indiqué, tout en soulignant l'importance de maintenir la collaboration avec les Nations unies.

De son côté, Bruno Lemarquis, coordonnateur du système des Nations unies en RDC et chef ad intérim de la MONUSCO, a décrit une situation complexe : « Comme la Première ministre l'a dit on est dans une conjoncture un peu particulière avec ce que moi j'appelle une polycrise, il y a plusieurs niveaux de crise au Congo auxquelles on doit faire face alors qu'au Congo en meme tant, doit continuer avec son agenda de développement. Dans cette polycrise, il y a bien sur la crise dans l'Est », a déclaré M. Lemarquis.

À l'issue de cette retraite de travail, des engagements ont été pris pour les douze prochains mois afin de renforcer l'efficacité des actions humanitaires et de développement dans le pays.