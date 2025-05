Congo-Kinshasa: Mirjana Spoljaric, présidente du CICR effectue sa première visite officielle au pays

La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a achevé, jeudi 8 mai, sa première visite officielle en République démocratique du Congo (RDC). Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts du CICR pour renforcer sa réponse humanitaire dans la région des Grands Lacs.

Au cours de son séjour, Mirjana Spoljaric s'est entretenue avec plusieurs hauts responsables congolais, notamment la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadiamvita, et la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner. Les discussions ont porté principalement sur la situation humanitaire dans l'Est du pays, où les affrontements se poursuivent.

Mirjana Spoljaric et ses interlocuteurs ont évoqué les conséquences de ces violences sur les populations civiles et les moyens à mettre en oeuvre pour renforcer leur protection. La présidente du CICR a également abordé l'opération d'évacuation, facilitée par son organisation, de centaines de policiers et militaires ainsi que de quelques membres de leurs familles, de Goma vers Kinshasa.

Présent en RDC depuis 1979, le CICR intervient pour protéger et assister les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. L'organisation humanitaire s'implique notamment dans la réunification des familles séparées, les visites aux personnes détenues, le soutien et l'accès aux soins de santé pour les blessés, les malades et les survivants de violences sexuelles, tout en faisant la promotion et le respect du droit international humanitaire.

Avant son passage en RDC, Mirjana Spoljaric s'est rendue au Rwanda, où elle a rencontré les autorités locales et des représentants de la Croix-Rouge rwandaise.