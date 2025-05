Togo: Stop au tabac - Le pays déclare la guerre à la cigarette

La consommation de tabac demeure un défi de santé majeur au Togo. Selon une enquête récente de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (ACTA), plus de 10 % des hommes adultes du pays sont des fumeurs réguliers. Un chiffre en apparence modeste, mais aux conséquences sanitaires préoccupantes.

La consommation de tabac demeure un défi de santé majeur au Togo. Selon une enquête récente de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (ACTA), plus de 10 % des hommes adultes du pays (et un peu de femmes) sont des fumeurs réguliers. Un chiffre en apparence modeste, mais aux conséquences sanitaires préoccupantes.

Chaque cigarette est une menace : elle libère plus de 4 000 substances chimiques dans l'air, dont 300 sont des poisons avérés et 50, des agents cancérogènes. Parmi ces composants toxiques figurent du goudron, du butane, de la nicotine ou encore du monoxyde de carbone.

« La majorité des patients que nous recevons souffrent de maladies liées à une exposition prolongée au tabac », témoigne le docteur Leleng Simdinatome, directeur du centre médical 'Vie et santé' à Lomé. Il cite les cas de cancers, de maladies cardiovasculaires et de troubles respiratoires chroniques comme pathologies les plus courantes.

Face à cette situation, le gouvernement a adopté une mesure forte : en février 2023, les droits d'accises sur les produits du tabac ont doublé, passant de 50 % à 100 %. Cette hausse vise à décourager la consommation, notamment chez les jeunes et les ménages à faibles revenus.

Cependant, les experts insistent sur le fait que la fiscalité ne peut suffire à elle seule. La prévention, la sensibilisation et l'éducation restent indispensables. Il est crucial, selon le docteur Simdinatome, que la population comprenne que fumer ne relève pas uniquement d'un choix individuel, mais représente un risque pour l'entourage et un fardeau collectif.

Des campagnes régulières dans les écoles, les entreprises et les espaces publics sont encouragées afin d'ancrer une culture de vigilance et de responsabilité. Le Togo, par son approche proactive alliant politique fiscale et action éducative, s'engage sur la voie d'un avenir sans tabac.