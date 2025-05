Tunisie: Le ministre de l'Économie présente les grandes lignes du plan de développement 2026-2030

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné que le processus d'élaboration du plan de développement 2026-2030 devrait constituer une opportunité pour bâtir sur les bonnes pratiques en matière de planification, en évitant les lacunes qui ont entravé la réalisation des objectifs escomptés et engendré de fortes disparités entre les régions et les catégories sociales.

D'où la nécessité d'identifier des solutions et de nouvelles approches capables de promouvoir une croissance intégrée et équitable, dans le respect de l'unité de l'État.

Présidant, vendredi, le 4e forum régional regroupant les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur, dans le cadre de l'élaboration du plan de développement 2026-2030, le ministre a précisé que ce nouveau plan s'inscrit dans la construction d'un système centré sur le citoyen, où les conseils locaux, régionaux et de districts élus jouent un rôle prépondérant et complémentaire. Il a indiqué que ces instances seront chargées de formuler les propositions de projets de développement, en consolidant progressivement leur rôle tout en affirmant l'unité de l'État.

Il a ajouté que les autorités et structures publiques oeuvreront à accompagner les conseils locaux, régionaux et de districts, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires à l'élaboration de leurs plans. Tous les services du ministère de l'Économie et de la Planification, les structures concernées, ainsi que les départements et organismes publics fourniront les études, statistiques et données disponibles, en plus d'un appui technique à travers l'organisation de sessions de formation à leur intention.

L'objectif, a-t-il précisé, est de préparer le processus des plans de développement selon une méthode scientifique, cohérente et efficace.

Le ministre a également fait savoir que les structures du ministère ont entamé, en début de semaine, l'organisation de sessions de formation destinées aux membres des conseils locaux dans tous les gouvernorats, en plus de séances au profit des membres des conseils de districts, organisées à la fin de la semaine écoulée. Ces actions sont menées en coopération avec le Centre de formation et d'appui à la décentralisation (CFAD) et le ministère de l'Intérieur.