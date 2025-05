Tunisie: Le CAB reconnaissant - Hommage à Mahmoud Ouertani

Le CAB a toujours été reconnaissant envers les enfants du club qui ont assumé des responsabilités au sein de la large famille cabiste.

La Presse -- C'est ainsi que, dimanche dernier, à l'occasion du match CAB- CA, le comité provisoire présidé par Samir Yaâcoub a rendu hommage à l'ex- entraîneur, ex- directeur sportif et ex-directeur technique du Club Nordiste, Mahmoud Ouertani. Un hommage amplement mérité quand on sait qu'il a tout le temps répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui pour servir le CAB. « Ce n'est pas étranger aux responsables bizertins qui se sont succédé à la tête du club de reconnaître l'investissement entier, sans calcul, des anciens joueurs ou techniciens qui sont passés par là. Cet hommage me fait honneur et j'en suis heureux. Merci aux responsables cabistes», affirmait Mahmoud Ouertani à l'issue de la brève cérémonie organisée sur le terrain du stade 15- Octobre.

Assemblée élective: début juin?

À défaut de candidat à la présidence du CAB, il y a près de deux mois, le président sortant, Samir Yaâcoub, a dû prendre la responsabilité de diriger un comité provisoire avec le vice-président, Mohamed Ridha Chérif, jusqu'à la fin de la saison actuelle afin d'éviter qu'il y ait un vide au sein du Club. Ainsi, a-t-on appris, de source proche du CAB, que le comité a décidé de tenir l'assemblée générale élective prochainement, pas plus tard que la première semaine de juin. On sait très bien que les Cabistes sont éliminés prématurément de la Coupe de Tunisie et donc l'exercice 2024- 2025 s'achève pour eux ce 15 mai 2025.

Yakine Ben Salah en sélection des jeunes

Le jeune Cabiste, Yakine Ben Salah, vient d'effectuer un stage bloqué du 5 au 8 mai à Hammamet avec la sélection des natifs de 2009. Encore un espoir cabiste qui promet !

Handball : des chances pour l'accession en Nationale A

L'équipe cabiste de Handball prend son destin en main quant à l'accession en Nationale A.

Trois matches encore à disputer contre l'équipe de Grombalia ce week-end à la salle Fatnassi à Bizerte puis elle affrontera successivement la JSK et l'équipe de Médenine. Il lui suffit de gagner deux rencontres pour franchir un palier...