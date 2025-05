Tunisie: « La Traviata », Un Chef-d'oeuvre Lyrique pour un Répertoire National - Un opéra, un projet, une vision

Ce soir à 19h00 et dimanche à 18h00, à la salle l'Opéra, la Traviata de Giuseppe Verdi s'offre au public tunisien sous forme d'une nouvelle et riche aventure artistique pour le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Une nouvelle pierre dans la constitution d'un répertoire national dans le domaine de l'opéra. Un projet ambitieux conjuguant formation, transmission et création.

La Presse -- Ce week-end, les amateurs de grande musique auront rendez-vous avec l'émotion pure à l'Opéra de Tunis. Ce soir 9 mai à 19h00 et dimanche 11 mai à 18h00, «La Traviata» de Giuseppe Verdi résonnera dans la prestigieuse salle de la Cité de la culture Chedly Klibi. Une version inédite, portée par une ambition artistique et culturelle.

Cette production s'inscrit dans un projet de grande envergure initié par le Théâtre de l'Opéra de Tunis, qui poursuit son objectif de constituer un répertoire lyrique national solide et original. Plus qu'une simple mise en scène d'un classique du répertoire italien, il s'agit là d'un véritable chantier de transmission, de formation et de création, mené avec un rare souci de rigueur et d'excellence.

Conçue comme le fruit d'une collaboration entre la Tunisie et l'Italie, cette Traviata tunisienne est le résultat d'un partenariat entre le Théâtre de l'Opéra de Tunis, à travers ses deux pôles -- Ballets et Arts Chorégraphiques, et Musique et Opéra -- le ministère des Affaires culturelles, ainsi que l'Institut culturel italien de Tunisie.

Un dialogue fécond entre deux rives de la Méditerranée, qui rend hommage à la richesse du patrimoine musical commun tout en affirmant une vision contemporaine et localisée de l'art lyrique.

L'idée avait germé dès 2023, dans la continuité d'une volonté de monter deux opéras majeurs. Après une première expérience concluante avec Carmen en 2024, La Traviata prend aujourd'hui le relais, mobilisant des ressources humaines et artistiques de grande ampleur.

La réalisation de cette oeuvre a nécessité plusieurs résidences artistiques successives, réparties sur les derniers mois : octobre, novembre, décembre 2024, puis une dernière et intense session du 7 avril au 7 mai 2025. Un véritable laboratoire de création, où musiciens, chanteurs, choristes, danseurs et metteurs en scène ont façonné, jour après jour, une vision profondément tunisienne de l'oeuvre de Verdi.

Cette approche locale s'incarne notamment dans l'un des choix les plus marquants de cette production : l'introduction de la danse dans l'opéra, et le Ballet de l'Opéra y apporte une dimension chorégraphique inédite, enrichissant la lecture émotionnelle et dramatique de l'intrigue.

Les deux représentations programmées marquent l'aboutissement de ce processus créatif. Bien plus qu'un simple spectacle, il s'agit d'une véritable sortie de résidence, une avant-première qui offre au public une immersion dans le fruit d'un long travail collectif, porté par une équipe artistique profondément investie.

Dirigée avec passion et précision, cette Traviata version tunisienne réunit sur scène l'Orchestre Symphonique Tunisien, le Choeur de l'opéra, les solistes nationaux et internationaux, ainsi que le corps de ballet.

Tous ont relevé le défi avec un enthousiasme palpable, qui promet de captiver les spectateurs, qu'ils soient novices ou mélomanes avertis.