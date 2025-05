Tunisie: Les rappels utiles

Dans l'approche de gouvernance prônée par le Président Kaïs Saïed bien avant son accession au palais de Carthage et mise en oeuvre depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et depuis 2022, le Conseil national des régions et des districts (Cnrd) sont chargés d'une mission particulière rompant avec celle que les députés assumaient jusqu'à une époque récente.

En effet, au-delà de la mission que leur accorde la Constitution de 2022 en matière d'examen et d'adoption des lois engageant l'avenir du pays, les deux chambres législatives se partagent désormais la responsabilité historique de participer directement à l'effort de construction nationale. Dans le sens que contrairement à ce que répandent certaines parties, l'ARP et le Cnrd ne sont pas de simples boîtes d'enregistrement ou de relais aux ordres de la présidence de la République ou du palais de La Kasbah ne faisant qu'appliquer les ordres et adopter les projets de loi qui leur sont soumis. Parfois, sans même accéder à leurs contenus.

Et les échos qui parviennent à l'opinion publique en provenance des deux palais du Bardo montrent qu'il n'a jamais été question que les députés ferment les yeux et appuient mécaniquement sur le bouton oui quand on leur demande de voter.

Et le Président de la République, qui a pris l'initiative de recevoir les présidents du Parlement et du Cnrp, le Doyen Brahim Bouderbala et Imed Derbali, pour leur signifier de nouveau le rôle historique que leurs institutions ont l'obligation d'assurer, dans une ambiance de complémentarité, de cohésion et d'interdépendance. En cette étape où le peuple s'est résolument engagé dans la lutte de libération, de construction et d'édification de lendemains meilleurs pour tous. Et aussi dans une ambiance de diversité des voix et des opinions exprimées en toute liberté et responsabilité, comme l'a clairement indiqué le Président à l'intention de Me Bouderbala et de M. Derbali.

Est-il besoin de souligner la teneur du message du Chef de l'Etat qui profite de toutes les opportunités pour remettre les pendules à l'heure et recentrer les débats quand certains cherchent à en faire de stériles polémiques ?