Censé être le dernier grand rempart, Thomas Adem Zouaghi a failli à sa mission, encaissant deux buts-gags. Le Maroc n'a pas finalement volé sa victoire. Zouaghi la lui a offerte, en revanche, sur un plateau.

La Presse -- Dans les catégories jeunes, la stabilité du staff technique et le travail sur le moyen et long termes sont cruciaux pour établir une stratégie qui apporte des résultats. C'est l'un des facteurs qui a fait la différence avant-hier. Mohamed Ouahbi, le sélectionneur U20 du Maroc, est en place depuis mars 2022. Il accompagne ses jeunots depuis trois ans déjà.

Chez nous, Anis Boussaïdi a pris les commandes de la sélection U20 de juillet 2023 à juin 2024. Puis, Slim Benachour a pris la relève de juillet 2024 à janvier 2025. Depuis janvier et jusqu'au 16 avril, date de la nomination d'Abdelhay Ben Soltane, le poste est resté vacant. A souligner que Ben Soltane a été nommé dix jours seulement avant le coup d'envoi de la CAN d'Egypte. Une période insuffisante pour préparer comme il se doit un tournoi de grande envergure tel que la Coupe d'Afrique des nations.

Gardien de but, le poste le plus important

En football, un autre critère et pas le moindre est à prendre en considération si on veut aborder dans les meilleures dispositions un grand tournoi : disposer d'un très bon gardien de but.

Par ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on qualifie le gardien de but de « dernier grand rempart ». Cela n'a pas été le cas, avant-hier, de Thomas Adem Zouaghi qui, en l'espace de six minutes, a conduit la sélection U20 à sa perte en commettant deux erreurs monumentales. D'abord, à la 86'sur coup franc. Le mur est déjà mal placé et c'est le rôle du gardien, patron de la défense, de le placer et replacer. Zouaghi repousse mal la balle devant Ismail Bakhri. Dans le temps additionnel, le portier tunisien ferme l'angle de tir à Jones El-Abdellaoui, mais perd bêtement la balle. Quand un jeune footballeur atteint le palier où il dispute des tournois de très haut niveau tels que la CAN, il ne peut se permettre de commettre des erreurs de débutant.

Ceci dit, le courant ne s'est pas bien passé entre Slim Benachour et Thomas Adem Zouaghi en novembre dernier lors du Tournoi Unaf. Décidément, il a bien raison Benachour. Le jeune Zouaghi doit penser à revoir sérieusement sa copie s'il veut faire une grande carrière. Il doit surtout se montrer plus discipliné dorénavant.