- Un nouveau festival de jazz va voir le jour à la fin de ce mois à Tunis. Baptisé «Jazz'it Festival», il est organisé par «Jazz'it Records», premier label de jazz en Tunisie lancé officiellement en 2020. Prévu du 29 mai au 1er juin 2025 au Théâtre des jeunes créateurs de la Cité de la culture Chedli Klibi, l'événement promet du jazz de haut niveau, comme l'indique le musicien et fondateur du label Malek Lakhoua.

Il sera question de faire rencontrer de grandes figures internationales et nationales reconnues, ainsi que des révélations de la scène jazz tunisienne.

«Au programme deux concerts par jour et des aftershows avec la crème du jazz international, à savoir le guitariste américain Mark Whitfield, le saxophoniste canadien Seamus Blake, le pianiste suisse Moncef Genoud, le batteur français Mourad Benhammou et j'en passe et des meilleurs. Il y aura aussi des masterclass, des conférences et des expositions», annonce encore Malek Lakhoua qui, pour cette première édition, s'est entouré d'amis musiciens et partenaires, de quoi bien lancer ce nouveau projet.

Et d'ajouter que l'idée de lancer ce festival répond à un engouement pour le jazz de plus en plus important en Tunisie malgré les rendez-vous live Jazz qui se font rares depuis quelques années. Le Jazz'it Festival sera ainsi l'occasion de renouer avec les nombreux mélomanes et amateurs de jazz.

L'ouverture sera signée en première partie (de 19h30 à 20h30) par le saxophoniste soprano belge Pietro Vaiana et sa «Camera Obscura», qui est une métaphore musicale de l'image inversée du monde qui nous entoure.

En deuxième partie, la scène sera cédée (de 21h30 à 22h45) à Moncef Genoud Trio en compagnie du Canadien Seamus Blake.

La deuxième soirée sera assurée par le pianiste et compositeur américain Kyle Schafer qui présentera son album «Tunisian vibes», une exploration jazz du patrimoine musical tunisien et algérien.

Prendra ensuite le relais le batteur franco-algérien Mourad Benhammou & His Soulful Drums.

La troisième soirée sera dédiée à la guitare jazz et sera 100% tunisienne dans sa première partie avec la participation de l'unique Faouzi Chekili et Hedi Fahem. La deuxième partie sera assurée par l'Américain Mark Whitfield qui rendra hommage au grand guitariste de jazz Wes Montgomery.

Le 1er juin sera consacré aux révélations de la scène jazz tunisienne.

Jazz'it Festival a également programmé, toujours à la Cité de la culture de Tunis, des rencontres au format « Jazz'it Workshop » pour les musiciens tunisiens avec les têtes d'affiche programmées dans le cadre du festival. Autant d'occasions privilégiées pour partager les subtilités et les techniques instrumentales de ces artistes jazz.

Au menu également des concerts et des workshops à travers les soirées Jazz'it Clubs avec des jam-sessions et d'afters-concerts organisés dans un club de la capitale.