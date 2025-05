Tunisie: L'infatigable « tout-terrain » de l'OGC Nice - Abdi au quart de tour

Aujourd'hui, Ali Abdi a mis tout le monde d'accord sur la Côte d'Azur, capable même de finir un match contre le champion de France avec une entorse sans broncher, en boitant certes, mais en maîtrisant sa douleur sur le terrain. Au Gym, la façon dont il consacre tout au football est incroyable. Et à ce rythme, ce compétiteur toujours très porté sur l'offensive s'approche encore un peu plus des sommets.

La Presse -- A l'aise balle au pied, capable de se projeter vers l'avant et surtout doté d'une forte personnalité, l'arrière gauche international Ali Abdi est actuellement l'une des figures marquantes du Gym. Joueur volontaire et toujours déterminé, Abdi a fait cette saison les beaux jours de l'OGC Nice, ce qui n'est pas à dédaigner pour un défenseur.

En Côte d'Azur, tout comme avant au Paris FC, à Caen, au CA, à l'EST, à la JSK et au ST, ce pur produit du Sfax Railways n'a pas vraiment le charisme de certains de ses coéquipiers, mais il compense par une incroyable «rentabilité» qui a fait de lui un pion indéboulonnable aux yeux de Franck Haise, coach des Niçois. Rigoureux et offensif à souhait, Abdi a un don absolu pour faire déjouer ses adversaires directs, prendre son couloir, trouver la brèche et démarrer au quart de tour pour se muer en passeur décisif ou décisif tout court. A Nice, cette saison, celui qui a débarqué avec une réputation établie de latéral volant, a ébloui les spectateurs de l'Allianz Riviera par son dynamisme et sa générosité dans l'effort. En clair, son pied gauche est une merveille dont ont profité les Aiglons que sont Sanson, Clauss et autre Laborde.

Au Gym, Abdi s'impose comme une évidence à son poste. Tout au long de cette saison, il a enchaîné sans complexes les rushs offensifs et les percées décisives, sans parler de son inspiration en pleine surface de réparation. Pour un latéral moderne, Abdi a sans doute réussi à défendre et à attaquer. Connu pour son jeu porté vers l'attaque, il est ce qu'on appelle aujourd'hui un arrière latéral offensif, utilisant sa polyvalence pour défendre et attaquer, marquer des buts, à une époque où les plans de jeu font qu'un défenseur ne doit pas se cantonner uniquement à des tâches défensives.

Propulseur de couloir

Rapide, râblé et d'une endurance à toute épreuve, ce joueur règne le long de sa ligne de touche, alternant inlassablement entre montées pleines d'engagement et retours défensifs. A Nice, cette saison, il pouvait au cours d'un même match mettre au supplice l'ailier et le latéral adverse. Avec son bagage technique complet qui lui permet de combiner à son aise avec ses partenaires et d'adresser de remarquables centres, l'arrière de 31 ans marche sur l'eau. Abdi, c'est aussi l'anti star et la simplicité dans le jeu. Sans collectionner les passements de jambes ni donner dans le superflu, il s'acquitte des tâches spécifiques à son poste avec beaucoup de sérieux et de régularité.

Au cours de cet exercice qui touche à sa fin, ses performances plaident en sa faveur et ont fait de lui un joueur majeur, polyvalent et créatif. Rugueux aussi et doté de bonnes dispositions physiques, fort au marquage et avant tout concentré sur son travail d'arrière latéral, Abdi, l'infatigable travailleur, se complaît dans son rôle de propulseur de couloir.

Joueur endurant, qualité qui lui a valu de nombreuses sollicitations, l'arrière tunisien redouble d'activité sur son couloir et se distingue par cette incroyable débauche d'énergie et son apport dans le dernier tiers en phase offensive. Abdi est surtout un véritable «tout-terrain» qui combine force, endurance et intelligence de jeu. Ses allers-retours permanents sur son flanc en font aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne du Gym. Solide derrière, explosif devant, habile balle au pied, Abdi apporte aux siens toute sa fraîcheur et sa spontanéité. Il en a parcouru du chemin le natif de Sfax, cette bonne pioche Niçoise qui a pris du galon et titille désormais les sommets. Gageons qu'il n'a pas fini de nous bluffer !