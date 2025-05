Algérie: Coupe d'Algérie de cyclisme sur route - Lagab et Hamzaoui vainqueurs du CLM à Oran

ORAN — Les cyclistes Lagab Azzedine du Mouloudia Club d'Alger chez les séniors et Hamzaoui Mohamed Amine du HRM Birtouta chez les juniors, se sont adjugés le contre-la-montre individuel de la Coupe d'Algérie 2025 de cyclisme sur route, qui s'est déroulé vendredi au niveau du 5e boulevard périphérique d'Oran.

Dans la catégorie des seniors, la course s'est étalée sur une distance de 29 kilomètres. Lagab Azzedine a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, enregistrant un temps de 38 min, 24 sec et 85", devançant Mansouri Hamza sociétaire de Madar Pro-cycling Team, deuxième (38 min, 26 sec et 06"), suivi de près par Mansouri Islam, également de Madar Pro Cycling Team, troisième (39 min, 29 sec et 47").

En juniors, la course s'est déroulée sur la même distance. Mohamed Amine Hamzaoui du club de Birtouta a bouclé le parcours en 42 min, 34 sec et 22", devançant son coéquipier Ameur Abdelghafour, deuxième avec un temps de 42 min, 37 sec et 47". Hamzioui Salah, représentant le club du MC Alger, a pris la troisième place en 42 min, 44 sec et 16".

Chez les dames, qui ont couru une distance de 14 km, la 1ère place est revenue à Zerrouki Yousra du club TC Rouiba, avec un chrono de 26 min, 43 sec et 80", suivie de Maria Abbou de l'Olympique de Béjaïa (27 min, 3 sec et 35") et Yacef Hadjer du TC Rouiba (27 min, 7 sec et 97").

Au total, 76 cyclistes masculins et féminin, représentant 16 clubs de différentes wilayas d'Algérie, ont participé à ce contre-la-montre individuel (juniors/seniors).

La deuxième étape de la Coupe d'Algérie de cyclisme sur route se déroulera demain samedi matin. Il s'agit d'une course en ligne prévue sur un circuit fermé de 30 kilomètres. Les juniors parcourront 90 km et les seniors 120 km.