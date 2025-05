Sénégal: Un universitaire revisite les enseignements d'Abdoul Khadre Kane, premier Almamy du Fouta

Matam — Le dernier ouvrage de l'universitaire et spécialiste de la culture arabo-islamique en Afrique subsaharienne Mamadou Youri Sall se veut de lever le voile sur les principes qui ont guidé la révolution théocratique du Fouta sous l'ère de son premier Almamy Abdoul Khadre Kane portant essentiellement sur la bonne gouvernance, la souveraineté, la réédition des comptes.

L'ouvrage intitulé "La révolution du Fouta-Tooro Almaami Abdul Qaadiri Kan (1776-1806)", a été présenté ce vendredi à Matam en présence des membres de la famille de cette figure emblématique de l'histoire musulmane au Sénégal.

L'auteur du livre dit vouloir faire connaître Almamy Abdoul Khadre Kane et son action à la jeune génération comme il l'avait fait avec Thierno Souleymane Baal dans un livre qu'il lui avait consacré il y a plus de dix ans.

Abdoul Khadre Kane, originaire du village de Kobilo, dans le département de Matam, a été le premier des 33 Almamy de la révolution théorique au Fouta-Tooro sous l'impulsion justement de Thierno Souleymane Baal.

"On nous parle toujours de valeurs politiques, économiques, de bonne gouvernance. Et quand on revisite cette génération des Almamys, cela nous montre comment on peut être souverain au plan économique", a notamment fait remarquer l'auteur lors de la cérémonie de présentation du livre édité par le Centre de recherches sur l'héritage arabo-islamique Bajoordo dont il est le fondateur.

La souveraineté "était déjà là, au centre de tout". "On ne jouait pas avec cela", a t-il poursuivi, notant l'existence d'un parlement pour contrôler l'action de l'Almamy.

Mamadou Youri Sall diplômé de l'université du Caire (Egypte) et enseignant-chercheur en Mathématiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a indiqué que cette génération de leaders avait montré que le pouvoir "ne s'hérite pas, mais il est donné par le peuple et non par la force".

Il a aussi relevé que l'Almamy Abdoul Khadre Kane était intransigeant" sur la question de l'impôt.

"Sur le plan foncier, Almamy Abdoul Khadre Kane avait mis en place ce qui se traduit aujourd'hui par le domaine national. Aujourd'hui, dans tous les villages du Fouta, il existe des terres qui appartiennent à tous les habitants. On pouvait les louer et récupérer l'argent", a-t-il expliqué.