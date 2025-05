Ethiopie: Le Président Taye s'est entretenu avec le conseiller du Président de la Fédération de Russie.

<strong>Addis-Abeba, — : - Le Président Taye Atske Selassie s'est entretenu avec le conseiller du Président de la Fédération de Russie, Igor Levitin, en marge du 80e anniversaire de la Victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique, à Moscou.

Le Président Taye et Igor Levitin, également Représentant spécial du Président pour la coopération internationale dans le domaine des transports, ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la logistique et des transports entre l'Éthiopie et la Russie.

Il a également souligné la nécessité d'une coopération dans les efforts de connectivité des infrastructures régionales, domaine dans lequel l'Éthiopie oeuvre activement.

S'exprimant à l'occasion, le Président Taye a souligné que l'Éthiopie et la Russie entretiennent des relations de longue date et que celles-ci se sont intensifiées ces derniers temps.

Reconnaissant l'expérience et le potentiel de la Russie en matière de développement logistique, le président Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à collaborer dans ce domaine.

Pour sa part, Igor Levitin a salué le développement constant des relations bilatérales entre la Russie et l'Éthiopie.

Selon lui, l'Éthiopie est un pays stratégiquement important sur le continent africain et son pays est déterminé à approfondir ces relations.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement russe à mettre en oeuvre de nouveaux projets de logistique et de transport en Éthiopie et à coopérer avec ce pays d'Afrique de l'Est dans ses efforts pour établir des liens logistiques régionaux.