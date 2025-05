Ile Maurice: Des bijoux faits avec le coeur et la force des cristaux

À Petit-Raffray, une jeune femme de 25 ans transforme des pierres naturelles en véritables trésors. Devisha Moty a lancé son entreprise, RedKreates, en 2022. C

e qui était au départ une passion est devenu aujourd'hui son métier à plein temps. Tout a commencé grâce à sa maman. «C'est elle qui m'a tout appris. J'allais à ses cours de création de bijoux. Elle m'a inspirée. Sans elle, RedKreates n'existerait pas.» Dans sa boutique en ligne, Devisha propose des bijoux en acier inoxydable (jolis et durables), mais aussi des objets en cristaux tels que des arbres décoratifs, des porteclés, des suspensions et autres articles de maison. Chaque pièce est faite à la main avec beaucoup d'amour et d'attention.

Son amour pour les cristaux lui est venu naturellement. «Je trouvais ça incroyable que la Terre puisse créer des choses aussi belles, sans que ce soit fabriqué par l'homme.» En découvrant leur histoire, elle a appris que les cristaux sont utilisés depuis des siècles en Égypte, en Inde ou en Chine dans des rituels spirituels et pour le bienêtre. Chaque cristal a une signification : le quartz rose pour l'amour et la douceur, l'améthyste pour le calme et la clarté, et la tourmaline noire pour la protection. «Pour beaucoup de gens, un cristal, c'est plus qu'un objet. C'est quelque chose de personnel, une énergie, un soutien.»

Devisha reçoit souvent des messages très touchants de ses clients. «Ils me disent à quel point leurs bijoux sont spéciaux pour eux, combien ils se sentent bien en les portant. Ça me motive énormément.» Elle précise cependant que les cristaux ne remplacent pas les soins médicaux. Ils peuvent simplement aider à se sentir mieux, à se reconnecter à soi-même. Elle fait aussi attention à choisir des fournisseurs responsables, pour ne pas abîmer la planète. «La Terre nous offre ces pierres. Je veux les respecter.» Avec RedKreates, Devisha ne vend pas que des bijoux. Elle transmet une énergie, une émotion. Chaque création raconte une histoire. Et quand une personne choisit un cristal, cette histoire devient aussi la sienne