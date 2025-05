Congo-Kinshasa: Epidémie de choléra - Six provinces de la RDC affectées

Le ministre de la Santé publique, de l'Hygiene et de la Prévoyance sociale, le Dr Samuel-Roger Kamba, dans une déclaration du 5 mai, a annoncé qu six provinces du pays, à savoir six le Haut Katanga, le Tanganyika, la Tshopo, le Kongo Central, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu sont touchées par une épidémie de cholera.

Un dispositif de riposte, a indiqué le ministre en charge de la Santé, est déjà mis en place pour contrer la propagation de la maladie hydrique. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique, a-t- il assuré, est activé en mode réponse de niveau 1 en vue de couper la chaîne de transmission et limiter la mortalité due au choléra.

Des actions de santé publique urgentes sont indispensables et mises en place à travers une riposte multisectorielle rapide avec la participation de la communauté, des organisations et des agences des Nations unies. Le gouvernement, a renchéri le ministre Samuel-Roger Kamba, assure la population que les experts du ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et la Prévoyance sociale ainsi que tous les partenaires sont à pied d'euvre sur le terrain pour endiguer l'épidémie. ll a exhorté, par ailleurs, la population à observer les mesures d'hygiène individuelle, collective et environnementale pour se proteger contre la maladie et faire recours aux services de santé les plus proches devant tout cas suspect de choléra.

L'observance des mesures d'hygiène

Pour arrêter la chaîne de transmission de cette maladie, le gouvernement appelle la population au respect de certaines mesures d'hygiène. Il s'agit de se laver correctement et régulierement les mains avant de manger, après s'être allé aux toilettes, avant de préparer des aliments et immédiatement, après les avoir manipulés et après avoir été en contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques (vomissements,salives...); cuire suffisamment les aliments; éviter de manger des salades ou des crudités qui sont faites à partir des fruits et légumes frais. Il est également recommandé à la population de boire de l'eau bouillie ou purifiée avec du chlore et la conserver en lieu sûr dans un récipient propre et hermétiquement fermé avant consommation pour éviter toute contamination; de manger les fruits et les légumes qui ont été lavés avec de l'eau propre; d'éviter les aliments non couverts ou non protegés provenant des rues.

Le choléra se manifeste notamment par une diarrhée aqueuse sévère qui survient brutalement sous forme d'eau de riz, s'accompagnant des signes de deshydratation sévère ; des vomissements ; des douleurs abdominales; de la fièvre ou pas. Certaines personnes peuvent ne pas présenter des signes, ni même des signes graves mais restent contagieuses. Le choléra est une maladie extremement virulente qui se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Les symptomes apparaissent entre douze heures et cinq jours après ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Cette maladie touche les enfants comme les adultes. En l'absence du traitement, elle peut entraîner la mort.