Congo-Brazzaville: Poésie - Malachie Ngouloubi rend hommage à Emilienne Mouebara

Préfacé par le Dr Ulrich Bakoumissa Ngouani, et postfacé par le Dr Noël Kodia-Ramata, « Ode pour maman Mouebara » est un hommage que Malachie Ngouloubi dit écrivain sacré rend à la défunte Emilienne Mouebara, la maman du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et au-delà à chaque maman du Congo ou du monde qui est honorée dans sa dignité de femme.

Publié aux éditions MCN à Brazzaville, le recueil de poésie Ode pour maman Mouebara célèbre la défunte Emilienne Mouebara, dont l'incommensurable legs devrait servir les générations futures. Dans cet ouvrage paru en mars dernier, mois de la femme, le poète Malachie Ngouloubi dit écrivain sacré immortalise cette dame de coeur, qui en dépit du fait d'avoir donné naissance à un grand homme d'État, Denis Sassou N'Guesso, est restée si effacée de son vivant. Mère éducative et attentionnée, Emilienne Mouebara a influencé de beaucoup l'éducation de son fils depuis sa tendre enfance jusqu'à l'âge adulte et de surcroît jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Malachie Ngouloubi dit écrivain sacré rend donc un hommage mérité à cette immortelle "Maman" qui, dans l'au-delà, comme un "soleil" luit pour tout le monde.

De courts morceaux, à l'image des jets d'encre, mais dans un style pétillant où abondent les images associées au mouvement et à la variété du rythme, qui côtoient la réalité de l'enfant passionné clamant, dans un dialogue incessant, l'amour, la bonté, la générosité, l'humilité. A la page 9, Malachie Ngouloubi dit écrivain sacré propose le poème "Mouebara, femme du monde", dans lequel il écrit des vers suivants. « Emilienne Mouebara était la mère de tous... Je t'appelais amour/ Ô femme au-delà du temps ! / Comment te parler ? / La mort est une partie de la vie qui, désormais, vit en nous. / Alors, je suis venu te dire mon mot arc-en-ciel ! / Je t'aime maman ! ».

Notons que l'éponyme de cette célèbre maman, "Mouebara", est attribué à une loi en faveur des droits des femmes, particulièrement des veuves, en République du Congo ; "La loi Mouebara". Née en 1920, Emilienne Mouebara est décédée le 10 mai 1982 à Paris, en France, à l'âge de 62 ans. Elle a été inhumée quelques jours après son décès à Oyo, dans le département de la Cuvette. Fidèle à la tradition, le 10 mai de chaque année, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, se recueille devant la tombe de son illustre maman. En ce 43e anniversaire de la disparition de sa chère mère, il va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe au cimetière familial d'Oyo, dans le département de la Cuvette.

Né en 1989 au Congo, Malachie Ngouloubi est un homme de culture multidimensionnel. Universitaire de Lisala (Unilis) en sciences économiques et de gestion, il est enseignant et consultant en banque, microfinance et assurance, chercheur affilié au Laboratoire du centre interuniversitaire de recherche pluridisciplinaire. Il est également membre du collège international des seniors Harmattan. Ecrivain et éditeur, il est président de la société des poètes français et de la société des auteurs et poètes de la francophonie, de l'association Rencontres européennes Europoésie et de compagnie internationale MCN-théâtre au niveau du Congo. Il est détenteur du prix littéraire de la Francophonie 2023 de l'Académie internationale l'école de la Loire.