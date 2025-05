Afrique: Vie associative - Des organisations religieuses adoptent leur plan d'action

A l'issue des travaux d'un atelier international de deux jours intitulé « Le rôle des communautés religieuses et des organisations éthiques dans l'avancement de la justice pour les Africains et les peuples d'origine africaine par le biais des réparations », organisé à Addis-Abeba, en Ethiopie, par la Commission de l'Union africaine (UA), il a été adopté une déclaration dite d'Addis-Abeba qui met l'accent sur les impératifs moraux et juridiques de la mise en oeuvre des réparations.

L'atelier visait à approfondir la coopération entre l'UA et les organisations confessionnelles dans le traitement de la justice réparatrice et de la responsabilité historique. Rédigée par les organisations d'accueil, la déclaration reconnaît les effets profonds et durables de l'esclavage, du colonialisme et de la discrimination raciale sur les Africains et les personnes d'origine africaine. EIle appelle également à des actions concrètes, y compris la création d'un comité d'experts de l'UA sur les réparations pour développer une politique africaine unifiée et mettre en oeuvre un programme d'action africain sur les réparations.

La déclaration préconise, en outre, de reconnaître la dette écologique dans le cadre de réparation, en s'attaquant aux dommages environnementaux causés par l'exploitation coloniale et l'extraction des ressources. Le document occupe une position ouverte dans la spécification des parties responsables des réparations. Il caractérise les réparations comme le dépassement du passé avec des efforts mondiaux collectifs plutôt que comme la recherche d'une compensation auprès des débiteurs de l'ère coloniale. Il propose également la formation d'un groupe de référence éthique pour guider les efforts de réparation de l'UA et l'exhorte à déclarer une décennie de réparations pour sensibiliser le monde et promouvoir la justice réparatrice.

En effet, pour l'avenir, les organisations participantes se sont engagées à poursuivre trois initiatives clés pour s'assurer que les résultats de l'atelier se traduisent par une coopération soutenue et un action pratique. Premièrement, HWPL et Cido s'engageront dans des discussions pour établir l'Académie de la paix religieuse africaine, une institution visant à promouvoir le dialogue interconfessionnel et les programmes éducatifs axés sur l'harmonie religieuse et la consolidation de la paix à travers le continent. Secondo, il y avait un accord pour explorer la création d'un corps d'unité religieuse continentale dans le cadre de l'UA, qui réunirait les chefs religieux africains pour coopérer avec l'UA en vue de faire progresser le programme de paix mondial de la HWPL et favoriser la solidarité religieuse.

Enfin, les participants ont discuté de la formation d'un organe de médiation de la paix pour faciliter la résolution des conflits dans les pays africains, dans le but de fournir des mécanismes pratiques pour traiter les différends régionaux par le dialogue et la médiation en collaboration avec l'UA. L'un des groupes d'accueil, HWPL, une organisation internationale pour la paix, a montré sa volonté de fournir les plateformes nécessaires pour formuler les organes susmentionnés.

Notons que l'événement a été co-organisé par Culture céleste, la Paix mondiale, la Restauration de la lumière (HWPL), les organisations de citoyens et de la diaspora (Cido), l'aumônerie de l'UA, la Conférence panafricaine des autorités traditionnelles et coutumières, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, l'Association interreligieuse pour la paix et le développement en Afrique et l'Initiative des religions unies. Les participants ont discuté des stratégies pour aligner les initiatives fondées sur la foi, sur le programme 2025 de l'UA qui se consacre à la promotion de la justice par le biais de réparations.

Il sied de signaler que ces discussions ont abouti à une cérémonie de signature, au cours de laquelle les représentants des organisations participantes se sont engagés à soutenir les efforts de l'UA dans des initiatives conjointes pour la défense des politiques et l'engagement communautaire.