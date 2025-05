Congo-Brazzaville: Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - Le ministre de la Santé salue le dévouement des acteurs humanitaires

La République démocratique du Congo (RDC) a célébré, le 8 mai, la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, placée sur le thème « Du côté de l'humanité ». A cette occasion le ministre en charge de la Santé publique, le Dr Samuel-Roger Kamba, a salué les efforts déployés par les acteurs humanitaires qui illustrent le dévouement et la volonté d'apporter de l'aide à la population en détresse.

Le ministre Samuel-Roger Kamba a exprimé sa gratitude à la Croix-Rouge qu'il considère comme un pilier essentiel de la société grâce à son engagement humanitaire. « L'humanité est ce qui nous distingue du règne animal, nous incitant à tendre la main à autrui, notamment aux plus vulnérables », a-t-il affirmé. Il a également souligné que « c'est votre esprit de volontariat qui fait de vous les véritables acteurs de la solidarité et du bien-être dans notre société. Vous vous levez volontairement pour apporter aide et secours à ceux qui en ont besoin».

De son poste au ministère de la Santé, il a pu observer quotidiennement le travail inestimable de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Vous êtes présents là où d'autres n'osent pas se rendre. Que ce soit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, lors de la mise en place de la gratuité de la maternité, pendant les Jeux de la Francophonie, ou en réponse aux catastrophes comme les inondations, votre présence est cruciale », a-t-il ajouté.

Samuel-Roger Kamba a remercié la Croix-Rouge au nom du gouvernement de la RDC et du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est engagé soutenir ses initiatives. « Si ce pays peut encore tenir debout, une grande part des efforts en revient à la Croix-Rouge », a estimé le ministre.

Il a, par ailleurs, félicité le nouveau comité de la Croix-Rouge de la RDC, en lui assurant le soutien indéfectible du gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale.

De nombreux intervenants de haut niveau ont également souligné l'importance de célébrer cette journée commémorative. Le chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge a mis en avant la nécessité de reconnaître et de rendre hommage au travail et au courage des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu'aux nombreux services humanitaires fournis à travers le monde.

« Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les besoins humanitaires augmentent chaque année, notre engagement commun envers l'humanité dépasse le cadre d'un simple principe directeur. Défendre l'humanité n'est non seulement un objectif, mais un impératif pour garantir que, même dans les moments les plus sombres, nous restons aux côtés de l'humanité et protégeons l'espace humanitaire », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président national de la Croix-Rouge RDC a rappelé que cette journée rend hommage à l'héritage d'Henry Dunant, pionnier fondateur de ce mouvement qui célèbre aujourd'hui ses 160 ans, coïncidant également avec l'élection du nouveau comité de direction de la RDC.