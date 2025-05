L'Afrique du Sud « a fait part de sa préoccupation » aux États-Unis vendredi 9 mai, après la révélation dans les médias américains de l'accueil dès la semaine prochaine d'Afrikaners, ces descendants des premiers colons européens que Donald Trump dit être persécutés et à qui il a offert l'asile.

Les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud s'intensifient alors que les médias américains ont rapporté jeudi 8 mai que l'administration de Donald Trump prévoit de réinstaller le premier groupe de Sud-Africains blancs aux États-Unis dès lundi prochain 12 mai.

Le président américain avait indiqué en février dans un décret que les « États-Unis encourager(aie)nt la réinstallation des réfugiés afrikaners ». Il a depuis qualifié la situation en Afrique du Sud de « génocide », dans un message sur son réseau Truth Social. « Ils prennent la terre des fermiers blancs, puis les tuent, eux et leurs familles », avait-il ajouté, sans qu'aucune donnée ne soit jamais venue confirmer ses écrits.

Entretien « cordial »

Le vice-ministre sud-africain Alvin Botes et le vice-secrétaire d'État américain, Christopher Landau, ont eu un entretien « cordial » ce vendredi 9 mai. « Les allégations de discrimination ne sont pas fondées », affirme Pretoria, assurant que le gouvernement « n'empêchera pas les Sud-Africains voulant quitter le pays de le faire ».

« Cette discussion fait suite aux échanges par canaux diplomatiques, au cours desquels l'Afrique du Sud a fait part de sa préoccupation concernant les informations selon lesquelles les États-Unis ont commencé à examiner les prétendus réfugiés d'Afrique du Sud et à réinstaller ces citoyens sud-africains aux États-Unis », indique un communiqué du ministère sud-africain des Affaires étrangères.

« Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis restent importantes »

Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, clarifie la position de Pretoria au micro de Zeenat Hansrod, de la rédaction en anglais de RFI. « Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont toujours été dynamiques et évolutives, avec évidemment beaucoup plus de défis depuis l'élection du président Trump... et surtout au vu du nombre de décrets exécutifs, basés sur aucun fait ni vérité », indique le ministre.

« En Afrique du Sud, les projets de loi sur l'expropriation sont des projets de loi qui visent à corriger les déséquilibres du passé afin de garantir une distribution équitable de toutes les ressources de notre pays. Cela se fait dans le respect de la Constitution, qui offre suffisamment de garanties contre tout usage arbitraire du pouvoir par l'exécutif ou par l'État », souligne le chef de la diplomatie au micro de RFI.

Donc, c'est dans ce contexte que nous continuons à nous engager avec Washington sur un certain nombre de questions, car les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis restent importantes. Washington est un partenaire commercial stratégique pour nous, le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Il reste des défis à relever, mais nous continuons à nous engager au niveau diplomatique.

