Sénégal: Digitalisation du système de santé au Sénégal - Ecobank Sénégal et Eyone signent un accord de partenariat

Ecobank Sénégal, filiale du premier groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Eyone, entreprise pionnière de la santé digitale au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Pacte Wergu Yaram, une initiative à fort impact social visant à moderniser les infrastructures de santé sénégalaises par le numérique.

«À travers ce partenariat, Ecobank Sénégal a déjà mis à disposition de Eyone 40 rénovés pour équiper des structures de santé publiques ou communautaires dès juin 2025. La banque étudiera également des solutions de financement dédiées aux projets portés par les professionnels de santé partenaires du programme », renseigne le communiqué. Selon la même source, cette collaboration repose sur une ambition partagée : faire du numérique un levier de transformation durable du secteur de la santé, avec un impact direct sur la qualité des soins, la performance des établissements, et l'accès aux services médicaux pour les populations les plus vulnérables.

« Ce partenariat avec Ecobank marque une avancée majeure dans notre ambition de moderniser durablement le système de santé au Sénégal.Il illustre l'importance d'une synergie entre acteurs du numérique et du secteur bancaire pour renforcer les capacités des structures sanitaires, sécuriser les données de santé et améliorer l'efficience globale du système », souligne Henri Ousmane Gueye, Directeur général de Eyone.

Entreprise technologique 100 % sénégalaise, précise-t-on, Eyone incarne un partenaire de valeur dans cette ambition commune de transformation du système de santé. Acteur engagé, ancré dans les réalités locales, Eyone développe des solutions numériques conçues pour connecter les acteurs du système de santé - du médecin au pharmacien, de l'hôpital régional au poste de santé communautaire - afin d'améliorer durablement les conditions de prise en charge des patients.

Sa plateforme phare, Eyone Medical Suite, contribue à bâtir un écosystème interopérable, sécurisé, et centré sur le parcours de soins. Fournisseur officiel du Dossier patient unique informatisé (Dpui) du ministère de la Santé, Eyone oeuvre au quotidien pour renforcer les capacités des établissements de santé, faciliter l'accès aux données médicales, et alléger la charge administrative du personnel soignant. «Preuve de son impact sociétal concret : 600 000 patients sont déjà enregistrés sur sa plateforme, 1,3 million de factures ont été traitées via son système, Plus de 300 professionnels de santé utilisent ses solutions, et un objectif de 850 structures connectées d'ici fin 2025 », détaille le document.

Pour Ecobank, ce partenariat s'inscrit dans une dynamique plus large de responsabilité sociétale. Il complète les engagements existants de la banque en matière de santé publique, de soutien à l'entrepreneuriat féminin (via le programme Ellever) et de financement inclusif (notamment à travers le Gender Bond de 10 milliards FCFA sursouscrit en 48 heures en 2024).

« Ce partenariat incarne une ambition partagée : celle de mettre le numérique au service de la santé, du progrès social et de l'équité. Travailler main dans la main avec Eyone, c'est bâtir des solutions locales, durables, et profondément humaines », a déclaré Sahid Yallou, Directeur général d'Ecobank Sénégal.