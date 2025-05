Sénégal: Banque mondiale - Inauguration à Dakar, du nouveau siège de l'institution

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré le 9 mai 2025, le nouveau siège régional du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet édifice regroupe l'ensemble des composantes régionales du Groupe. Il incarne la volonté de renforcer l'efficacité et la proximité de l'institution avec les réalités du terrain, en plaçant l'humain au coeur des politiques de développement.

Dans son allocution, le Président Faye a salué la convergence entre la nouvelle dynamique impulsée par le Groupe de la Banque mondiale, et la Vision Sénégal 2050, référentiel stratégique national visant à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.

Le Chef de l'État a souligné les priorités communes, notamment l'agriculture, l'emploi des jeunes, l'accès universel à l'énergie, la formation professionnelle, la digitalisation et la promotion active du secteur privé. Il a également mis en exergue les réformes majeures engagées par le Gouvernement sénégalais pour créer un environnement propice aux investissements et à la création d'emplois durables.

Cette inauguration témoigne selon lui, de l'engagement constant du Sénégal en faveur d'un système multilatéral renforcé, fondé sur la solidarité internationale, au bénéfice des populations sénégalaises et de l'ensemble du continent africain

Selon Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (une filiale de la Banque mondiale chargée du secteur privé) , ce siège est l'un des plus vastes jamais construits par l'institution. « C'est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de collaboration étroite et d'un engagement sans faille. Au-delà de ses dimensions impressionnantes, il symbolise notre volonté commune d'accompagner le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le chemin d'un développement durable et inclusif.

Il s'inscrit dans une vision partagée avec les autorités sénégalaises et fait de Dakar un pôle stratégique régional », a déclaré M. Diop. Il informe que ce siège accueillera plus de 300 collaborateurs, dont la moitié sont des Sénégalais, et réunira sous un même toit les expertises de la Banque mondiale, de la Sfi et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), une autre filiale de la Banque mondiale.