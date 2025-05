Egypte: Al-Sissi reçoit une invitation du président irakien pour participer au sommet arabe de Bagdad

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu dimanche le vice-premier ministre irakien et ministre des Affaires étrangères, Fouad Hussein, qui lui a remis une invitation du président irakien pour assister à la 34e session ordinaire du sommet arabe et à la 5e session du sommet arabe sur le développement économique et social, qui se tiendront à Bagdad le 17 mai, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'Emigration, Badr Abdelatty.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et d'explorer des horizons de coopération en vue de réaliser les intérêts communs des deux pays frères, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chennawy, soulignant la coordination continue entre les deux pays frères sur diverses questions.

De son côté, le président Al-Sissi a affirmé le souci de l'Égypte d'assurer le succès du prochain sommet arabe et son soutien total à la présidence irakienne du sommet arabe, en particulier à la lumière des circonstances auxquelles est confrontée la région arabe, qui appellent à une solidarité totale entre les pays arabes frères.

M. Al-Sissi a exprimé son estime au président et au premier ministre irakiens, soulignant la profondeur des relations entre l'Égypte et l'Irak et les liens étroits entre les deux peuples frères.

Le porte-parole de la présidence a expliqué que la réunion a permis un échange de vues sur la situation en Palestine et en Syrie et sur les moyens de rétablir la stabilité dans la région. L'importance de la cause palestinienne pour la nation arabe et le rejet total de toute déportation des Palestiniens hors de leur terre ont été confirmés.