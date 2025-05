Sénégal: Politiques de développement et investissements - Le Président Diomaye Faye en phase avec la Banque mondiale

Hier, vendredi 9 mai 2025, à Dakar, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à l'inauguration officielle du nouveau bureau régional du Groupe de la Banque mondiale, en présence de Makhtar Diop, Vice-Président exécutif de la Société Financière Internationale (IFC), filiale du Groupe dédiée au secteur privé.

Cet événement revêt une portée à la fois symbolique et stratégique, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Il illustre la volonté partagée de rapprocher les institutions internationales des réalités locales et de renforcer l'efficacité des actions menées en faveur d'un développement durable, inclusif et résilient.

Dans son allocution, le Président Diomaye Faye a salué la démarche novatrice du Groupe de la Banque mondiale, qui mise sur une plus grande synergie entre ses différentes entités - notamment l'IFC - et une approche centrée sur les résultats concrets. Il a souligné la pertinence de cette orientation, qui répond de manière tangible aux aspirations des peuples africains en matière de croissance, de justice sociale et d'opportunités économiques.

« Cette nouvelle représentation régionale à Dakar, a-t-il déclaré, est un levier de proximité, de dialogue renforcé et de coopération efficace. Elle permettra d'amplifier l'impact des projets structurants, d'accélérer les réformes et de soutenir l'initiative privée, véritable moteur de transformation. »

Makhtar Diop, en sa qualité de premier Africain à diriger l'IFC, a pour sa part réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner les économies africaines, notamment à travers « l'accès au financement, la promotion des investissements privés et la création d'emplois durables, en particulier pour la jeunesse du continent ».

Cette rencontre entre le leadership national et les plus hautes instances de la finance mondiale traduit une convergence de vues sur les enjeux cruciaux de notre époque : transition énergétique, transformation digitale, sécurité alimentaire, formation professionnelle et résilience face aux chocs globaux.

Le Président de la République a conclu en réitérant la pleine disposition du Sénégal à approfondir ce partenariat stratégique, dans le cadre d'un dialogue continu, au service d'un avenir plus prospère, plus équitable et plus stable pour l'ensemble du continent africain.