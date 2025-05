Les jeunes africains transforment l'agriculture grâce à une utilisation optimale du capital

Avec 237 000 emplois créés et près de 100 000 jeunes bénéficiaires dans 18 pays, le programme ENABLE Youth témoigne clairement de la manière dont le capital humain africain peut être mobilisé pour transformer l'agriculture africaine.

Cette initiative phare de la Banque africaine de développement illustre le thème des Assemblées annuelles 2025, « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement », en convertissant le dividende démographique du continent en opportunités économiques. Conçu pour créer 300 000 entreprises agro-industrielles et donner aux jeunes entrepreneurs les compétences et les moyens financiers nécessaires, le Programme Empwering Novel Agri-Business-Led Employment (ENABLE) Youth, lancé en 2016, montre comment des investissements stratégiques dans les entreprises dirigées par des jeunes peuvent accélérer la transformation agricole à travers le continent.

Alors que les petits exploitants agricoles contribuent pour 80 % à la production alimentaire du continent et que les femmes constituent une large majorité de la main-d'oeuvre, nombre d'agriculteurs peinent à atteindre une productivité et une durabilité optimales. Cela résulte souvent d'un manque de capitaux. Il est donc nécessaire de favoriser l'accès au financement pour les femmes dans l'agriculture en Afrique. Cela est essentiel non seulement pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi pour accroître l'impact des femmes dans les chaînes de valeur agricoles.

Deux agripreneures témoignent de la manière dont le financement de leurs entreprises agricoles profite aux communautés locales.

Faith Timona Mumo est cofondatrice et PDG d'Iviani Farm Limited, une entreprise basée au Kenya. Son entreprise achète des produits frais auprès d'agriculteurs locaux, notamment des mangues, des bananes, des ananas et des légumes à feuilles, et les transforme en chips séchées, ce qui prolonge leur durée de conservation de quelques jours à plus de 24 mois.

« Les fruits et légumes sont très périssables et leur qualité se détériore rapidement après la récolte. Ils sont également sensibles aux infestations de parasites et à la pourriture en raison de mauvaises pratiques post-récolte », a déclaré Mme Mumo expliquant le concept de son entreprise.

Jusqu'à 80 % des produits frais sont perdus chaque année lors de la récolte, du transport et de la commercialisation. « De plus, les pertes après récolte obligent les agriculteurs à vendre leurs produits à des courtiers, des intermédiaires et d'autres acheteurs à des prix très bas », souligne-t-elle.

Iviani Farm pratique également l'aquaculture dans les régions arides et semi-arides, en aidant les agriculteurs à créer leur propre ferme piscicole. Les agriculteurs intéressés peuvent visiter la ferme pour découvrir l'écloserie et les bassins piscicoles, la conception, et même obtenir des alevins de qualité.

En 2022, Mme Mumo a bénéficié d'un prêt sans intérêt du programme ENABLE Youth de la Banque africaine de développement, qui lui a permis d'apporter un soutien technique et une assistance aux agriculteurs sur les meilleures pratiques en matière d'aquaculture et de réduction des pertes après récolte.

« J'ai utilisé les fonds pour construire des étangs supplémentaires, acheter une serre de grossissement, installer un système solaire pour répondre à tous les besoins énergétiques de l'écloserie et mettre en place un système moderne d'aquaculture pour la conservation de l'eau. Ces investissements ont permis à mon équipe de doubler notre capacité de production d'alevins, nous permettant ainsi de répondre à la demande croissante d'alevins de qualité, tant au niveau local que national » a déclaré Mme Mumo.

« Avec les bons investissements, les PME agricoles peuvent transformer les systèmes alimentaires, renforcer la résilience aux chocs des petits exploitants agricoles, adapter leurs modèles économiques en réponse aux crises, innover et générer des opportunités économiques dans les zones rurales et urbaines », a déclaré Edson Mpyisi, coordinateur du programme ENABLE Youth à la Banque.

Pour Mme Mumo, l'agriculture peut être une porte d'entrée vers l'indépendance financière pour les femmes, stimulée par le développement du capital humain et le renforcement des capacités en matière de meilleures pratiques agricoles.

« J'encourage les femmes africaines à explorer les opportunités dans l'agriculture, en particulier dans des secteurs comme l'aquaculture, qui offre un potentiel important de croissance et de génération de revenus », ajoute-t-elle. À ce jour, l'entreprise soutient près de 5 000 petits exploitants agricoles au Kenya.

Tout comme Mme Mumo, Washington Maina a également bénéficié d'un prêt sans intérêt du programme ENABLE Youth. Fondateur de Centro Energy Limited, une entreprise spécialisée dans l'aquaculture, l'énergie et l'environnement, M. Maina a utilisé ces fonds pour réhabiliter sa pisciculture.

« Grâce à ce prêt, nous sommes désormais une pisciculture certifiée, capable de répondre à la demande dans la région, explique M. Maina. Notre entreprise a une capacité de production mensuelle de 120 000 tilapias et 60 000 alevins de poissons-chats africains. »

La Stratégie décennale (2024-2033) de la Banque a identifié la jeunesse comme une priorité transversale, ce qui, selon M. Mpyisi, aura pour conséquence une augmentation des investissements de l'institution dans l'autonomisation des jeunes au cours des prochaines années.