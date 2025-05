Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 mai 2025

revue de presse

OMS - La sécurité à pied et à vélo est essentielle pour l'amélioration de la santé

A l’approche de la 8e Semaine mondiale de la sécurité routière des Nations Unies prévue du 12 au 18 mai prochain, « l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a lancé une nouvelle boîte à outils pour aider les gouvernements à promouvoir la mobilité active en la rendant plus sûre ». Cette information est relayée dans un communiqué de l’organisme rendu public ce 09 mai.

Sous le thème « Rendre la marche et le vélo sûrs », la Semaine offre « l’occasion d’inciter à l’action aux niveaux national et local pour rendre la marche et le vélo sûrs, en mettant en lumière les interventions concrètes et spécifiques qui peuvent être prises par différentes parties prenantes tels que les gouvernements, les agences internationales, la société civile, les entreprises et les écoles », a indiqué l’OMS. (Source allAfrica)

JOJ Dakar 2026 : le CIO lance l’Académie pour former 400 jeunes

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a lancé à Dakar au Sénégal son Académie de formation, une initiative majeure visant à former plus de 400 jeunes professionnels en amont du premier événement olympique organisé en Afrique.

Le coup d’envoi de l’Académie de formation des JOJ Dakar 2026 a été donné ce mercredi à Dakar, en présence des membres de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO).

Cette initiative, selon Ibrahima Wade, coordinateur général du Comité d’organisation, vise à « doter les jeunes Sénégalais de compétences solides pour assurer la livraison des Jeux tout en construisant un héritage humain durable ». (Source apanews)

Mali : des experts de l’ONU réclament l’abrogation du décret suspendant les activités des partis politiques

Une coalition de partis de l’opposition appelle à manifester, ce vendredi, contre leur possible dissolution et pour un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays.

La junte au pouvoir au Mali doit « immédiatement abroger » le décret, rendu public mercredi 7 mai, qui suspend les activités des partis politiques et des associations, ont exigé des experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies mais qui ne parlent pas au nom de l’ONU. « De plus, s’il est adopté, le projet de loi du 30 avril mettra le Mali en contravention avec ses obligations en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne les libertés d’association et d’expression », ont-ils ajouté. (Source Lemonde Afrique)

COvid-19 : le Nigeria rembourse les 3, 4 milliards de dollars du FMI

Le Nigeria a remboursé 3, 4 milliards de dollars reçus du Fonds monétaire international dans le cadre d’un instrument de financement d’urgence pour lutter contre la Covid-19. C’est le représentant de du FMI dans le pays qui a fait cette annonce jeudi dans un communiqué.

Le Nigeria s’était tourné vers le FMI en avril 2020 alors que son économie battait de l’aile en raison de la chute des cours e l’or noir dans un contexte dominé par le coronavirus.

Cinq ans après, Abuja vient d’effacer cette ardoise. Mais le plus grand producteur de pétrole au sud- du Sahara doit encore verser à l’institution de Breton Woods, annuellement, 30 millions de dollars relatifs aux frais des droits de tirages spéciaux. (Source Africanews)

La Guinée équatoriale pourrait accueillir les réfugiés expulsés par Washington

L’opposition équato-guinéenne s’interroge sur une telle initiative alors que Malabo n’hésite pas à expulser des migrants en situation irrégulière de son territoire.

Le vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a confirmé que le gouvernement des États-Unis souhaite expulser des migrants africains vers son pays. « Je confirme qu’il y a eu une conversation dans laquelle les États-Unis ont exprimé leurs intentions, mais rien n’a abouti, concernant l’expulsion de migrants vers notre pays », a écrit le vice-président, le 7 mai, sur son compte X, quelques jours après la publication de plusieurs articles de presse et des discussions sur les réseaux sociaux à ce sujet. (Source Jeune Afrique)

Burkina/Lutte contre les MGF : Certaines personnes se cachent derrière la journée du 15 mai pour pratiquer l’excision, alerte Mariam Lamizana

L’ancienne ministre de l’action sociale, Mariam Lamizana, a déploré le fait que certaines personnes se cachent derrière la journée du 15 mai (Journée des coutumes et traditions) pour encore pratiquer l’excision. Elle en veut pour preuve un récent cas à Bobo-Dioulasso.

« En janvier dernier, on nous a parlé du cas d’une femme qui excisait à Bobo-Dioulasso au vu et au su des gens. Il semble qu’elle aurait dit qu’avec la journée du 15 mai, qu’il est désormais autorisé d’exciser parce qu’on a dit de faire un retour à nos traditions », a-t-elle déploré cette « mauvaise interprétation ». (Source Lefaso.net)

Burundi/Région Centre/Gitega : Après la flambée, une chute inattendue des prix soulage les ménages

Pendant plusieurs semaines, le prix du haricot, l’un des piliers de l’alimentation burundaise, a atteint des sommets inquiétants. Les ménages, déjà fragilisés par une conjoncture économique difficile, peinaient à s’approvisionner. Pourtant, contre toute attente, une baisse soudaine des prix s’est opérée ces derniers jours, apportant soulagement dans les ménages et suscitant des soupçons dans l’opinion.

Il y a un mois à peine, se procurer un kilogramme de haricot sec relevait presque du luxe pour de nombreux foyers burundais. Face à cette situation, les autorités ont multiplié les interventions : ordonnances ministérielles exigeant la baisse des prix, contrôles accrus sur les marchés, rappels à l’ordre des commerçants. En vain. Les acteurs du commerce invoquaient unanimement les mêmes causes : lourdeur fiscale, pénurie de carburant, et surtout, une inflation galopante qui minait le pouvoir d’achat de la monnaie nationale. (Source Iwacu)

Paul Biya : Pas de modèle démocratique imposé au Cameroun

Dans une publication sur ses réseaux sociaux ce vendredi, devenue une habitude quotidienne, le président Paul Biya a abordé la question du changement politique, affirmant que « chaque société, en fonction de son histoire, de sa culture et de ses technologies de gouvernement, a sa trajectoire de changement ».

Cette déclaration, loin d’être anodine, intervient dans un contexte régional marqué par des évolutions politiques significatives, et soulève des interrogations quant à la vision du chef de l’État sur l’avenir du Cameroun. (Source Lebledparle)

Coupes européennes: trois Lions de l’Atlas finalistes pour la deuxième année de suite

Hakimi, Mazraoui et Ezzalzouli peuvent chacun remporter une Coupe d’Europe. Comme la saison écoulée, les Lions sont présent en finales de la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Trois Lions de l’Atlas se sont qualifiés en finales des Coupes d’Europe (Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence), cette semaine.

Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Abde Ezzalzouli entrent ainsi dans l’histoire après une saison étincelante, peuvent-il faire mieux que leur prédécesseurs et faire carton plein?

Lors de la saison 2023-2024, Brahim Diaz, Amine Adli et Ayoub El Kaabi en avaient fait autant, leur ouvrant la voie, mais le second avait perdu contre l’Atalanta. Cette saison serait-elle exceptionnelle pour les Lions du Vieux Continent, à seulement quelques mois de la CAN à domicile? (Source Le 360)

Guinée : la Chambre de Commerce des États-Unis officiellement lancée !

L’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Guinée a servi de cadre, dans la soirée du jeudi 8 mai 2025, au lancement officiel de la Chambre de Commerce des États-Unis en Guinée.

Selon les informations que nous avons reçues, cette organisation, déjà présente dans 12 pays africains, opère dans les domaines de la digitalisation, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.

La cérémonie a connu la présence du premier responsable de la diplomatie guinéenne, de l’Ambassadeur américain en fin de mission, ainsi que de responsables et de personnels de l’Ambassade. (Source mediaguinee)