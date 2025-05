Tunisie: Les cours particuliers - Un mal nécessaire dans le système éducatif tunisien...

Le président de l'Association tunisienne des parents et des élèves, Ridha Zahrouni, a affirmé que le système éducatif tunisien actuel n'offre pas de garanties de réussite scolaire sans le recours aux cours particuliers.

Lors de son passage ce samedi 10 mai 2025 sur les ondes de Diwan FM, Zahrouni a souligné que la pression imposée par les examens successifs et les lourdes exigences du programme scolaire pèsent sur les élèves, leurs parents et les enseignants.

Selon Zahrouni, la multiplication des examens et l'intensification de la charge de travail imposée aux élèves entraînent un stress considérable. "Les élèves tunisiens vivent sous une pression constante qui nuit à leur bien-être psychologique et physique. Cette surcharge de travail, combinée aux examens répétitifs, ne fait qu'aggraver leur situation", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que cette pression constante devient un fardeau non seulement pour les étudiants, mais aussi pour leurs parents, qui doivent gérer cette tension tout en s'engageant financièrement dans l'éducation de leurs enfants.

Les cours particuliers : une nécessité...

Ridha Zahrouni a ensuite abordé la question des cours particuliers, affirmant qu'ils sont devenus une composante incontournable du système éducatif tunisien. Bien que les autorités éducatives aient tenté de réguler cette pratique, elles n'ont pas suffisamment pris en compte les causes profondes qui poussent les élèves à y recourir. "Les cours particuliers sont désormais une nécessité pour beaucoup d'élèves... En l'absence d'un système plus adapté, il est difficile d'imaginer une réussite scolaire sans cette aide supplémentaire", a expliqué Zahrouni.

L'Association tunisienne des parents et des élèves a, en effet, constaté que la qualité de l'enseignement dispensé en classe n'est souvent pas suffisante pour permettre à chaque élève de réussir. "Je défie quiconque de dire que le système éducatif, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, peut garantir la réussite des élèves sans recourir aux cours particuliers", a affirmé le président de l'Association, soulignant la dépendance croissante aux cours particuliers pour combler les lacunes du système scolaire.

Un système éducatif épuisant pour tous les acteurs

Selon le président de l'Association, le système éducatif actuel est devenu une source d'épuisement pour toutes les parties concernées. "Les élèves, les parents et même les enseignants sont soumis à une pression matérielle et psychologique constante. Les enseignants, face à un programme chargé et des classes surchargées, peinent à offrir une attention individualisée à chaque élève, ce qui pousse de nombreux parents à se tourner vers les cours particuliers", a précisé Zahrouni.

Cette situation crée un cercle vicieux : les élèves sont poussés à suivre des cours supplémentaires pour compenser les faiblesses du système éducatif, tandis que les parents sont obligés d'investir financièrement dans ces cours pour assurer la réussite de leurs enfants. Une telle dynamique soulève des questions sur l'équité du système, notamment pour les familles qui n'ont pas les moyens de financer ces cours.

Face à cette situation, l'Association tunisienne des parents et des élèves appelle à une réforme en profondeur du système éducatif tunisien. "Il est impératif de repenser l'approche pédagogique et de réformer le système pour le rendre plus adapté aux besoins des élèves et plus réaliste pour les parents et les enseignants', a conclu Ridha Zahrouni.

L'Association plaide ainsi pour une révision des méthodes d'évaluation, une meilleure gestion du temps scolaire et une attention accrue aux besoins individuels des élèves. Pour Zahrouni, une réforme efficace permettrait non seulement de réduire la pression sur les élèves, mais aussi de diminuer la dépendance aux cours particuliers, tout en garantissant une éducation de qualité pour tous.