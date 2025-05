Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - ST - Rebond impératif

A l'épreuve de l'US Tataouine au stade Nejib-Khattab, le Stade Tunisien doit renouer avec cet esprit qui en avait fait un onze redoutable il y a quelque temps.

- Ancré au 6e rang avec toutefois une marge sécurisante devant l'ESM et le CSS, le Stade a l'opportunité d'évoluer sans pression aucune sauf qu'il doit absolument élever le niveau et retrouver les standards qui lui avaient permis de titiller les sommets lors de la phase aller. Une défaite et trois parités successives, la dernière série stadiste n'a certes pas été mise à profit, mais l'équipe a l'opportunité aujourd'hui d'enrayer ce cycle improductif.

A Tataouine pour gagner, c'est certes le mot d'ordre stadiste du moment, mais les hommes de Chokri Khatoui doivent y mettre l'envie nécessaire et l'allure qui va avec pour renouer avec la victoire. Face à la lanterne rouge de la L1, même en évoluant loin du Bardo, le Stade ne pourra pas bénéficier de circonstances atténuantes s'il cale à nouveau.

Pour performer donc cet après-midi, les Stadistes doivent aussi avoir un peu d'ego, se regarder dans un miroir et se dire qu'en tant que compétiteurs, ils ne peuvent aligner quatre matchs de L1 sans victoire. S'améliorer sur les transitions, redoubler de lucidité dans la zone de vérité et assurer davantage ses arrières, ce Stade-là doit proposer quelque chose de différent.

Cette saison, jusque-là, le Stade a traversé des périodes avec des performances qui ont suscité à la fois espoir et frustration parmi ses supporters. En clair, dans un contexte où chaque point compte, les erreurs ont été payées cash, reléguant le Stade loin des équipes de tête alors qu'il y avait, en amont, de bonnes raisons d'espérer. Les choix tactiques de Khatoui sont encore plus scrutés que ceux de son prédécesseur Maher Kanzari, alors que dans le même temps, les remplacements effectués durant les matchs sont analysés sous toutes les coutures.

Un onze d'attaque à Tataouine

Khatoui devrait aligner un onze d'attaque pour toucher finalement au but. Pour ce faire, à l'exception des deux attaquants U20, Khalil Ayari et Moncef Gharbi, tout le reste du groupe est mobilisé mais l'ossature ne devrait pas pour autant subir de chambardements. Devant Sami Hlel, l'on retrouverait ainsi Arous et Sahraoui dans l'axe, Laïfi et Khalfa sur les flancs, Bonheur, Rayan Smâali et Ghazi Ayadi au coeur du jeu, Sajed Ferchichi sur le couloir gauche, Youssef Saâfi sur l'aile opposée et probablement Atoui en pointe.

Enfin, sur le banc, le staff peut compter sur un contingent d'alternatives intéressant à l'instar des arrières Wael Ouerghemi, Klousseh Agobozo et Ibrahima Djité, les milieux Amath Ndao, Yussuf Touré et Skander Chihi, ainsi que les attaquants Firas Sfaxi et Najd Dabbebi. Victoire impérative pour les Bardolais aujourd'hui, histoire de valider à nouveau, puis enchaîner lors de la dernière journée à la réception de l'AS Soliman, sorte de stimulant avant d'en découdre avec l'Etoile en quarts de finale de Coupe à l'Olimpico de Sousse.