Tunisie: Quatre plages à découvrir pour une escapade balnéaire réussie

Du nord-ouest verdoyant aux confins du Cap Bon, le littoral tunisien de 1400 km offre une diversité de plages qui séduisent aussi bien les familles que les amateurs de nature et de plongée. Le site français easyVoyage a sélectionné quatre destinations côtières, parmi les plus représentatives de cette richesse.

Tabarka : destination nature et plongée

Située au nord-ouest du pays, Tabarka séduit par ses fonds marins riches en biodiversité. Reconnue pour ses récifs coralliens, la ville attire les amateurs de plongée sous-marine. La station, à taille humaine, combine environnement préservé et activités nautiques, dans une région encore peu densément touristique.

Gammarth : une plage accessible aux portes de Tunis

À quelques kilomètres de la capitale, Gammarth propose une alternative balnéaire pratique pour les familles. Ses plages de sable blond, calmes et peu profondes, conviennent aux enfants, tandis que ses infrastructures soignées en font un lieu prisé par les citadins en quête de détente sans quitter la région de Tunis.

Sidi Bou Saïd : charme et discrétion

La célèbre localité de Sidi Bou Saïd, perchée sur les hauteurs, cache une petite plage au pied de ses maisons blanches et volets bleus. Plus discrète, cette plage attire les visiteurs en quête de tranquillité, de paysages pittoresques et de baignades dans un cadre préservé, loin des grandes stations touristiques.

El Haouaria : nature sauvage au bout du Cap Bon

À l'extrémité de la péninsule du Cap Bon, El Haouaria se distingue par ses criques rocheuses et son littoral resté à l'état naturel. Loin des aménagements classiques, le site plaît aux adeptes de snorkeling, aux randonneurs et à ceux qui recherchent un contact plus direct avec la mer Méditerranée.

Avec ces quatre plages, la Tunisie confirme la variété de son offre balnéaire : de la détente familiale aux expériences nature, en passant par les escapades culturelles et intimistes.