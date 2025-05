Tunisie: Sensibiliser aux risques des pesticides - Les campagnes au profit des ouvrières agricoles se poursuivent

Les délégations régionales, sous la tutelle du ministère de la famille, de la femme, de l'enfant et des personnes âgées, poursuivent la mise en oeuvre dans les régions d'une campagne de sensibilisation à l'utilisation sécurisée des pesticides et à la promotion de la santé et de l'environnement en milieu rural pour les femmes travaillant dans le secteur agricole.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux visant à renforcer le rôle des travailleuses agricoles, à leur assurer une vie décente, à contribuer à leur protection contre les risques et à leur permettre de travailler dans des conditions sûres et décentes, selon un communiqué publié par le ministère de la Femme sur sa page officielle facebook.

À cet égard, la délégation régionale des affaires de la femme, de la famille, en partenariat avec la délégation régionale du développement agricole et la cellule de vulgarisation agricole d'El Fouar, a récemment lancé une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur l'utilisation sûre des pesticides et la prévention de leurs risques à l'intention d'un groupe de filles et de femmes agricultrices et travailleuses du secteur agricole dans la délégation d'El Fouar.

La campagne de sensibilisation comprenait une orientation, des conseils et une sensibilisation sur la manière d'utiliser les pesticides et de prévenir leurs risques, une démonstration sur la manière de porter les vêtements de protection nécessaires pendant l'utilisation des pesticides et le traitement, et la distribution de brochures expliquant l'utilisation en toute sécurité des pesticides.