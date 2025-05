Tunisie: Ligue 1 / 29e journée - ASG - La victoire pour survivre

Seuls les trois points peuvent faire renaître l'espoir de maintien pour Tarak Jarraya et les siens.

- En gâchant une belle opportunité d'engranger lors de la 28e journée trois points fort précieux devant la JSO au Stade Olympique de Gabès et en se contentant d'un nul, le Carrelage a fortement amoindri ses chances de survie. Pour l'entraîneur Tarak Jarraya il n'y a pas trente-six solutions pour se racheter de ce faux pas qui a plongé son équipe à la quinzième place relégable avec 22 points, exaEquo avec son adversaire du jour, EGS Gafsa, rentré avec un point important de Sousse.

La sortie des «Rouge et Noir» de Gabès de cette position devenue délicate passe par un exploit aujourd'hui au Stade Mohamed Rouached de Gafsa, c'est-à-dire un succès en terre adverse. Et trois points d'avance sur un adversaire direct qui assureraient le maintien même en cas de défaite contre le CA lors de la dernière journée. «Une victoire cet après-midi, ce serait le résultat idéal pour nous, car nous serions avantagés dans les confrontations directes avec les Gafsiens en cas d'égalité au classement ( nul au match aller et victoire au retour)», confie le coach de la Zliza.

Avant d'ajouter : «Un match nul n'est pas sans risque pour nous, car il nous mettrait devant l'obligation de gagner face au Club Africain tout en attendant un «cadeau» de l'USBG contre EGSG qu'elle recevra lors de la dernière journée. Et moi, je me méfie de ces matches sans enjeu pour des équipes qui ont déjà atteint leur objectif et donc je ne devrais pas trop compter sur un tel scénario.

Aussi, nous mettrons, mes joueurs et moi, tout notre coeur et toute notre âme pour engranger, à Gafsa même, les trois points du bonheur». Un optimisme et une confiance qui paraissent démesurés pour une équipe du Carrelage qui a raté le plus facile à domicile et qui vise haut, loin de ses bases devant une équipe d'El Gawafel qui ne fera pas dans la dentelle.