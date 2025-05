Tunisie: Centres de dialyse - Bientôt de nouveaux textes législatifs pour améliorer les prestations

Des textes juridiques sont en cours de finalisation pour organiser et réglementer le secteur des centres d'hémodialyse et améliorer les prestations dans ces centres, selon le directeur de l'inspection médicale du ministère de la santé, Imen Souissi.

Dans une déclaration aux médias, hier vendredi, en marge du forum régional de l'inspection médicale à la faculté de médecine de Sfax, Iman Souissi a ajouté que parmi les mesures législatives les plus importantes qui seront prises pour améliorer les services dans les centres d'hémodialyse, il y a l'augmentation de la capacité de ces centres appelée à passer de 20 à 50 patients supervisés par un médecin et du nombre de machines qui effectuent la dialyse dont le nombre devra augmenter à environ 25 machines alors qu'il était de dix.

Afin d'améliorer les services fournis par ces centres, le ministère de la Santé a développé un programme d'évaluation et de suivi de ces structures sanitaires, d'autant plus que 80% des patients souffrant d'insuffisance rénale sont traités dans le privé, a indiqué la directrice de l'inspection médicale au ministère de la Santé.

Elle a précisé que ce forum régional de l'inspection médicale, organisé à l'initiative de l'inspection médicale du ministère de la santé et en partenariat avec la direction régionale de la santé de Sfax, s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de la santé visant à former ses inspecteurs dans le sud tunisien (Sfax, Sidi Bouzid, Gabès, Gafsa, Tataouine, Médenine et Kébili) au suivi et à l'évaluation des centres de filtrage du sang et à l'amélioration des prestations fournies par cet établissement et de son bon fonctionnement.