Ile Maurice: Le Splash n Fun ferme définitivement ses portes après des années de pertes et de polémiques

Les dettes du Sugar Investment Trust (SIT) s'élèvent à Rs 1,6 milliard. Un plan de restructuration est en cours pour redresser ce groupe, qui croule sous une lourde dette et risque de devenir insolvable. Avec des investissements dans les secteurs des loisirs, de l'immobilier et de l'énergie renouvelable, SIT Leisure Limited, une entité distincte au sein du groupe, ferme définitivement le Splash n Fun Leisure Park, plus communément appelé le Waterpark, situé à Belle-Mare. Cet espace est d'ail- leurs fermé depuis le mois de février pour des travaux, comme l'indique son site web.

La fermeture définitive du Waterpark a été officiellement annoncée lors d'une conférence de presse, jeudi, par la Chief Executive Officer, Nishta Jooty-Needroo. «Entre 2018 et 2019, Rs 350 millions ont été investis dans la rénovation du Waterpark, mais nous n'avons jamais pu constater ces travaux de rénovation. Ils ont également procédé à des achats douteux qui méritent une enquête approfondie», a-t-elle souligné.

Cette décision intervient dans un contexte de pertes financières persistantes pour SIT Leisure Ltd. Selon ses résultats financiers, en 2023, le parc a pourtant accueilli environ 93 000 visiteurs sur l'année civile, contre une activité partielle en 2022. Ce redémarrage a permis à SIT Leisure de générer un chiffre d'affaires de Rs 46 millions, contre Rs 11,7 millions un an plus tôt -- soit une hausse spectaculaire de 293 %. La contribution du pôle loisirs aux revenus du groupe SIT est ainsi passée de 3 % à 14 % en un an. Mais ce sursaut n'a pas suffi à compenser les pertes structurelles. SIT Leisure Limited fait partie des entités ayant contribué à une perte de valeur de Rs 76,3 millions sur les actifs financiers du groupe et a alourdi une perte globale, passée de Rs 54 millions en 2022 à Rs 111 millions en 2023.

L'institution a également dû faire face à une hausse de 15 % de ses paiements d'intérêts bancaires. Le principal facteur de cette aggravation est une dépréciation d'actifs financiers de l'ordre de Rs 76,3 millions, liée notamment aux investissements dans SIT Leisure Ltd et Synnove Solar (Mauritius) One Ltd. Malgré le plan de redressement engagé, le président sortant du SIT, Praveen Ramburn, reconnaît dans le rapport annuel que «ensemble, nous avons dû serrer la ceinture, prendre des risques mesurés mais nécessaires pour la survie de notre institution». Il souligne que le plan de redressement a été suivi à la lettre, malgré les incertitudes.

En 2022, les pertes se sont stabilisées, mais restent conséquentes. SIT a enregistré une perte de Rs 54,4 millions, contre un bénéfice de Rs 36,6 millions en 2021. Cette situation s'explique par une baisse de 44,6 % des revenus, principalement liée à la chute des dividendes dans les secteurs de la canne à sucre et de l'énergie.

À l'échelle du groupe, la perte s'élève à Rs 61,7 millions, contre Rs 200 millions l'année précédente. Toutefois, le second semestre s'est révélé plus prometteur avec la reprise complète des activités du Splash n Fun Leisure Park. L'année financière 2020/2021 a été encore plus difficile. Plusieurs entreprises partenaires du SIT ont choisi de ne pas verser de dividendes, ce qui a affecté les revenus. Le secteur des loisirs a de nouveau souffert avec la fermeture prolongée du parc et a contribué à une détérioration des résultats financiers.

En 2020, l'année avait pourtant bien débuté avec la réouverture du Splash n Fun Leisure Park en octobre 2019. Mais dès le troisième trimestre, les effets de la COVID-19 se sont fait sentir. La fermeture du parc en mars 2020, la perturbation des activités agricoles et le blocage des ventes dans le projet résidentiel d'Aurea en raison du confinement ont lourdement pesé. Le chiffre d'affaires s'est tout de même élevé à Rs 240 millions, incluant les dividendes et les revenus issus de cinq mois d'exploitation du parc.

Les tragédies au parc de Belle-Mare

Le Splash n Fun Leisure Park, à Belle-Mare, a été le théâtre de plusieurs drames tragiques qui ont marqué les esprits. En octobre 2013, deux enfants ont perdu la vie en l'espace de quelques jours. Britney Joomun, âgée de 8 ans, s'est noyée dans un bassin du parc le 29 septembre, suivie de Dylan Dennemont, 13 ans, qui est décédé le 10 octobre après s'être effondré et avoir vomi en sortant de l'eau. Une autopsie a conclu que sa mort était causée par une asphyxie due à l'aspiration de nourriture.

En 2016, un autre drame a frappé la famille Racktoo. Sarvesh Racktoo, alors âgé de 17 ans, a été grièvement blessé après avoir été projeté dans la piscine à vagues à la suite d'une défaillance technique. Il est depuis devenu handicapé et contraint de vivre alité. Ces tragédies ont conduit à la fermeture temporaire du parc. Cependant, malgré ces incidents, le SIT a rouvert le parc, ce qui avait soulevé des préoccupations sur la sécurité et la conformité aux normes internationales.

Une oasis de divertissement sur la côte est

Situé à quelques pas de la plage publique de Belle-Mare, le parc aquatique Splash n Fun s'est imposé comme l'un des lieux emblématiques du divertissement à l'île Maurice depuis sa réouverture en octobre 2019. Il s'étend sur plus de 30 arpents (soit environ 12 hectares). Au coeur de ses 21 arpents aménagés (environ 8 hectares), le parc offre une panoplie d'attractions aquatiques et mécaniques dont des toboggans, des piscines, des manèges, le tout dans un décor inspiré de l'univers des pirates.

On y retrouve notamment une épave de bateau ainsi qu'un portail d'entrée en forme de forteresse. Côté restauration, Splash n Fun n'était pas en reste. L'espace comprend un restaurant, un kiosque à pizza, un food court et une station barbecue qui permettaient aux visiteurs de reprendre des forces entre deux attractions. SIT Leisure misait également sur l'innovation, avec l'installation annoncée d'une nouvelle attraction - le Boomerango - une glissade unique en son genre.