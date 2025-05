Ile Maurice: Dukesbridge sous les feux de la République

La Dukesbridge International School a accueilli, le vendredi 2 mai, le président de la République, Dharam Gokhool.

Cette rencontre a marqué un dialogue entre le plus haut représentant de l'État et une communauté scolaire engagée dans la transformation de l'éducation mauricienne. La visite a été motivée par un rapport publié récemment par l'école, qui analyse la situation du système éducatif national et propose des solutions concrètes pour améliorer l'accès, la qualité et l'équité. Ce document a été largement relayé et a visiblement retenu l'attention des cercles décisionnels qui a abouti à ce déplacement présidentiel.

Lors de cette visite, une réunion confidentielle s'est tenue entre le président et l'équipe de direction, axée sur les recommandations du rapport éducatif produit par l'école. Les discussions ont porté sur des mesures concrètes, telles que le développement d'espaces d'apprentissage alternatifs, la promotion du bien-être des élèves, le renforcement de la formation continue des enseignants et l'implication active des parents dans le parcours éducatif.

Dharam Gokhool a également visité l'intégralité des installations, guidé non pas uniquement par des adultes, mais aussi par les élèves eux-mêmes. Il a ainsi découvert les différentes facettes de l'approche pédagogique de l'établissement. Les élèves apprennent dans une classe de mathématiques en plein air, où ils interagissent directement avec leur environnement ; dans un atelier de design, où des collégiens manipulaient le bois pour créer des objets fonctionnels ; ou encore dans une salle d'arts, transformée en ruche créative à l'approche de la Fête des Mères.

L'un des moments les plus marquants de la matinée a été l'entretien entre le chef d'Etat et un groupe d'élèves, soigneusement choisis pour leur curiosité et leur sens critique, autour de la question : «Que signifie l'équité en éducation ?» À travers des mots simples mais profonds, les élèves ont abordé des thèmes comme l'égalité des chances, la justice sociale, la lutte contre la discrimination, le soutien aux enfants à besoins spécifiques et l'importance de respecter les différences culturelles. Répondant avec franchise, Dharam Gokhool a également souligné combien ces préoccupations rejoignaient les siennes et a réaffirmé son engagement à faire de l'éducation inclusive une priorité nationale.

La journée s'est terminée par une grande assemblée réunissant 550 élèves du primaire et du secondaire, unis autour de deux chan- sons emblématiques de Dukesbridge : «Children of All Colours» et «Ansam», écrites par le fondateur de l'école, Rishi Nursimulu, ancien lauréat de l'État.