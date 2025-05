Ile Maurice: Corexsolar - Une centrale opérationnelle à Plaine-des-Roches

Constituée de 20 328 panneaux bifaciaux installés sur des structures fixes, la nouvelle centrale photovoltaïque de Corexsolar International est implantée sur 12 hectares à Plaine-des-Roches.

Ce projet, sous le nom de Green Rock Ltd, a nécessité un investissement de Rs 337 millions. D'une capacité de 10 MWac (megawatts en courant alternatif), elle a été raccordée depuis le 1er avril à la sous-station d'Amaury du CEB par une ligne de 22 kV (kilovolts) sur 4,5 km et devrait produire 17 000 MWh (mégawatt-heure) d'électricité, la consommation annuelle de 23 000 personnes. Selon Franck Rivas Manzo, directeur général de Corexsolar International, «cette nouvelle ferme photovoltaïque aidera à atténuer la crise énergétique à laquelle est confronté le pays» et permettra de réduire jusqu'à 16 983 tonnes de CO2 par an.

L'aboutissemnt du projet Green Rock Ltd, comme Independent Power Producer (IPP), s'inscrit dans les efforts pour soutenir la transition énergétique de Maurice et contribuer à l'objectif de 60 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. La ferme photovoltaïque Green Rock Ltd s'ajoute aux projets déjà réalisés par Corexsolar International à Maurice et à Rodrigues depuis son arrivée en 2016 : la ferme de Petite-Rivière (5 MWac) en 2020, un projet de 2 MWac à Henrietta, 4 125 kits solaires de 2 kW installés en toiture, ainsi qu'une centrale de 1 MWac à Grenade, à Rodrigues. Outre plusieurs projets à Maurice, l'entreprise a récemment signé de nouveaux contrats, dont un de stockage de 16 MWh à La Réunion et des installations photovoltaïques de 10 MWac à Mayotte.

Défi énergétique

La mise en service de la centrale de Green Rock Ltd s'inscrit dans un contexte où la dépendance aux combustibles fossiles reste prégnante. Selon les dernières données de Statistics Mauritius, en 2023, seuls 9,8 % de l'énergie consommée à Maurice provenait de sources renouvelables locales, tandis que 90,2 % continuaient de dépendre des combustibles fossiles importés. Parmi les sources d'énergie renouvelable, de 2022 à 2023, la production hydraulique a diminué de 26,3 %, l'éolien a chuté de 46,2 %, et l'énergie photovoltaïque a également reculé de 3,8 %. En revanche, la bagasse a enregistré une légère hausse de 5,1 %.

Par ailleurs, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a fait part, lors d'une conférence de presse tenue jeudi, de l'état préoccupant du parc énergétique national d'une capacité installée de 626 MW, tandis que la demande continue de croître, atteignant des pics de près de 600 MW en mars. À cet égard, la sécurité énergétique demeure la priorité du gouvernement et de nombreux projets d'énergie renouvelable sont en développement pour soutenir la transition énergétique du pays.