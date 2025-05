Congo-Kinshasa: Paix en RDC - Plaidoyer pour la prise en compte du changement climatique

Le Club Zaida Catalan pour la Paix et la Sécurité a plaidé, vendredi 9 mai, pour la prise en compte du changement climatique afin de garantir la paix et la sécurité dans l'Est du pays.

La représentante de cette organisation, Judith Maroyi, a fait ce plaidoyer lors de la présentation des résultats d'une étude sur le climat, la paix et la sécurité dans cette région, menée par l'ambassade de Suède en RDC.

Cette recherche, réalisée par l'Institut international de recherches sur la paix, basé à Stockholm, met en lumière les effets du changement climatique et son impact sur les tensions sécuritaires et communautaires au Nord et Sud-Kivu.

Selon Judith Maroyi, qui a participé à cette étude, les résultats démontrent à quel point la mauvaise gestion de l'environnement dans certaines zones du territoire de Kalehe (Sud-Kivu) a contribué, il y a deux ans, aux inondations meurtrières à Nyamukubi.

« Cette recherche a montré que les questions liées au changement climatique sont intimement liées à la paix et à la sécurité. Il est donc essentiel que les acteurs du peace-building intègrent ces enjeux dans leurs discussions, car l'absence de prise en compte du climat peut aggraver les conflits », a-t-elle déclaré.