Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO initie un projet d'éducation au sein de l'Établissement de garde des enfants

À travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire, la MONUSCO a lancé, vendredi 9 mai, un projet d'éducation au sein de l'Établissement de garde et d'éducation des enfants à Beni (Nord-Kivu).

Mené en partenariat avec l'ONG Marchons Ensemble et Sûrement dans l'Assistance Scolaire et Humanitaire (MESAS), ce programme vise à offrir une seconde chance aux enfants placés dans cette structure afin que, à leur sortie, ils puissent contribuer positivement à la vie de leurs communautés.

Ce projet, qui s'inscrit dans la durée, est d'une grande importance, car la place de l'enfant est avant tout en famille et à l'école, a expliqué le Directeur de l'EGEE Beni, Sefu Kambale Kyalire:

« La place de l'enfant n'est pas à l'EGEE mais plutôt en famille ou à l'école. Et les enfants qui sont placés ici ont droit à tout. Ce projet de la MONUSCO, à travers la section d'appui pénitentiaire, est un projet que j'encourage beaucoup, car en tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants, ils ont aussi droit aux études. »

Pour sa part, Grace Paluku Kasayi, chargé des opérations et programmes au sein de l'ONG MESAS et encadreur principal, a expliqué que ce programme met un accent particulier sur l'éducation civique et morale.

« Ce projet mise sur l'éducation à la paix et à la citoyenneté, ainsi que sur l'éducation au civisme et à la vie, afin que l'enfant quitte l'EGEE avec un comportement déjà transformé. Ces cours sont complétés par d'autres de culture générale. En parallèle, nous insistons également sur l'enseignement des langues : le français et l'anglais », a-t-il souligné.

Actuellement, l'Établissement de Garde et d'Éducation de l'État (EGEE Beni) héberge 42 enfants, dont deux filles.