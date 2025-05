Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 mai 2025

revue de presse

La Gambie publie les actifs confisqués à Yahya Jammeh

Le ministère de la Justice gambien a rendu public vendredi un inventaire détaillé des biens confisqués à l’ancien président Yahya Jammeh, comprenant des actifs financiers, des propriétés immobilières et divers équipements d’une valeur totale dépassant 1,24 milliard de dalasis gambiens, soit environ 17 millions de dollars.

L’inventaire révèle des actifs financiers incluant 14,32% des actions de Gam Petroleum (551 millions 250 000 GMD), des actions dans Comium Gambia Ltd (5 millions 750 000 GMD) et des dividendes totalisant plus de 100 millions GMD. Les propriétés immobilières vendues atteignent environ 202,75 millions GMD, comprenant notamment une propriété à Kerr Serign (50 millions GMD) et un bien à Brufut Gardens (41,75 millions GMD). (Source apanews)

Gabon : désormais dans le top 5 mondial des réserves de manganèse selon l’USGS

Le Gabon franchit un cap stratégique sur l’échiquier minier mondial. Selon le dernier rapport de l’US Geological Survey (USGS) publié début mai 2025, le pays se hisse parmi les cinq premières puissances mondiales en termes de réserves de manganèse, avec un volume estimé à 61 millions de tonnes.

Un classement qui le place désormais aux côtés de poids lourds comme l’Afrique du Sud, la Chine, le Brésil et l’Australie, et conforte sa position dans la diplomatie des matières premières stratégiques. (Source GabonMediaTime)

Au Mali, HRW dénonce la disparition de deux opposants

L’ONG rapporte l’enlèvement du secrétaire général du Codem et d’un responsable du Yelema par « des hommes armés et masqués », alors que les partis politiques tentent depuis plusieurs semaines de faire entendre leur voix face à la junte d’Assimi Goïta. Les deux hommes restent depuis introuvables.

Secrétaire général du parti d’opposition Convergence pour le développement du Mali (Codem), Abba Alhassane, 68 ans, « a été arrêté [le jeudi 8 mai] à son domicile à Bamako par des hommes armés et masqués se faisant passer pour de gendarmes », selon Human Rights Watch (HRW), qui a interrogé ses collègues. Ils l’ont ensuite « emmené dans une voiture banalisée », poursuit l’organisation dans un communiqué. (Source Jeune Afrique)

En RDC, des inondations ont fait une centaine de morts dans l’est du pays et des dégâts considérables

Les habitants du village de Kasaba, situé près des rives du lac Tanganyika, dans le Sud-Kivu, ont été surpris par les pluies torrentielles « en plein sommeil », dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au début d’avril, une trentaine de personnes avaient déjà perdu la vie dans des pluies diluviennes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Cette fois-ci, c’est l’est du pays qui a été gravement touché : des inondations ont fait au moins 104 morts et « d’énormes dégâts matériels » dans le village de Kasaba, a annoncé, samedi 10 mai, à l’Agence France-Presse (AFP), Sammy Kalonji, administrateur du territoire de Fizi, dans lequel se trouve le village sinistré. (Source Lemonde Afrique)

Mort de la Suisso-Camerounaise Koyo Kouoh, figure majeure de l'art contemporain africain

Koyo Kouoh, patronne du plus grand musée d'art contemporain d'Afrique et première femme africaine désignée pour diriger la Biennale de Venise, est décédée samedi 10 mai, a annoncé le musée Zeitz MOCAA du Cap.

Kouoh dirigeait le Musée Zeitz d’art contemporain d’Afrique (Zeitz MOCAA) depuis 2019, et avait été choisie l’an dernier pour être la commissaire de la prochaine Biennale de Venise (Italie) – l’une des plus importantes expositions d’art contemporain au monde – prévue en mai 2026. (Source RFI)

Ouganda : Bobi Wine prêt à défier de nouveau le président Museveni en 2026

Après une première tentative en 2021, l’opposant ougandais Bobi Wine a annoncé qu’il envisage de se présenter une nouvelle fois à l’élection présidentielle prévue en janvier 2026.

L’ancien député, également star de la musique pop, promet de défier une nouvelle fois le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de quatre décennies.

Âgé de 43 ans, Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, accuse le chef de l’État d’instrumentaliser la justice pour écarter ses rivaux politiques. Une stratégie bien rodée, selon lui, pour verrouiller le paysage politique et empêcher toute alternance démocratique. (Source Africanews)

Le Bénin érigé en leader de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

Au Bénin, l’Agence de promotion des investissements et des exportations APIEx et la chambre de commerce et d’industrie du Bénin ont organisé la 7ème édition du Benin Investment Forum les 8 et 9 mai 2025. Ce rendez-vous qui existe depuis 2018 a pour but de présenter aux investisseurs étrangers les opportunités qu’offrent le Bénin.

Le Bénin mise sur ses réformes entamées depuis 2016 pour se positionner comme une destination attractive en Afrique. Un pari payant puisque le Bénin a été érigé en leader de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine, UEMOA, en matière de liberté économique, dans le classement de l’édition 2025 du think tank américain The Heritage Foundation. (Source Africa 24)

Offensive contre les boissons frelatées à Dapaong au Togo

À Dapaong, dans le nord du Togo, les autorités régionales passent à l’offensive contre les boissons frelatées et les substances psychotropes.

Samedi, 50 fûts et 131 bidons de sodabi et de boissons énergisantes saisies ont été détruits, en application d’un arrêté datant du 24 mars 2025.

La mesure interdit formellement la production, l’importation, la distribution, la détention et la commercialisation de ces produits jugés dangereux pour la santé publique. Elle concerne aussi des médicaments détournés de leur usage, notamment les antalgiques morphiniques comme le tramadol. (Source togonews)

Adoption de l'hymne de l'AES : Un acte fondateur qui donne encore plus de corps à la Confédération

Les ministres chargés de la Culture des pays de l'AES ont validé vendredi dernier au Centre international de Conférences de Bamako (CICB) l'hymne de la Confédération des États du Sahel. A l'issue de deux jours de travaux, les experts des trois pays ont produit un rapport qui a été soumis à la validation des ministres.

La cérémonie était coprésidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé et le ministre nigérien des Transports et de l'Aviation civile, le Colonel-major Abdourahamane Amadou, représentant son collègue de la Culture. Ils avaient à leurs côtés, le Secrétaire général du ministère burkinabè de la Culture, Bètamou Fidèle Aymar Tamini.

Les 15 experts ont travaillé pendant deux jours pour proposer un hymne répondant à nos valeurs communes et nos préoccupations. (Source L’Essor)

Mondial Beach Soccer 2025 : Le rêve du Sénégal s’évanouit en demi-finale contre la Biélorussie (5-2)

Au bout d’un match cauchemardesque, le Sénégal s’est incliné contre la Biélorussie (5-2) en demi-finale du Mondial de football de plage samedi à Victoria, aux Seychelles. Les Lions affronteront le Portugal pour tenter de terminer à la troisième place dimanche. Les Ailes Blanches sont en finale pour la première fois de leur histoire.

Tête basse, corps allongé sur le sable, les Lions ne semblent pas totalement comprendre. Et pourtant… Battue par la Biélorussie, l’autre outsider dans ce dernier carré, l’Equipe Nationale du Sénégal de football de plage est descendue du quart pour la deuxième fois en Coupe du Monde. (Source Wiwsport)