Soudan: Les athlètes commencent à reconstruire le club Al-Merreikh en enlevant les décombres et les déchets

- La campagne de nettoyage du stade Al-Merreikh à Omdurman a commencé ce samedi en enlevant les décombres et les mauvaises herbes et en assainissant l'environnement autour du stade, avec la participation du secrétaire général du Conseil Suprême de la Jeunesse et des Sports, M. Awad Hamid et le directeur général du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme,M. Al-Tayeb Saad Al-Din.

M.Awad Hamid a expliqué que la campagne a commencé au Centre sportif d'Omdurman, suivie par le Club Al-Hilal, Wad Nubawi, Jamiska, la Ligue Mahdia et la Ligue d'Omdurman, en plus de fournir des équipements sportifs aux équipes de jeunes et des outils de travail pour le nettoyage et l'assainissement de l'environnement avec le soutien du gouverneur de Khartoum et de la localité d'Omdurman.\OSM